Gia Lai: Hàng trăm mái nhà bị 'vò' nát, mất điện, mất sóng sau bão số 13 Kalmaegi

Tối 6.11, sau khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, nhiều xã, phường trên địa bàn TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Gió giật dữ dội khiến hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều người dân rơi vào cảnh không còn chỗ trú.

Những mái nhà bị "vò" nát sau bão số 13 Kalmaegi ẢNH: CTV

Trước tình thế nguy cấp, khi điện bị cắt, sóng điện thoại yếu dần, nhiều người phải lên mạng xã hội cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Đến 22 giờ cùng ngày, các khu vực phía đông tỉnh Gia Lai gần như chìm trong bóng tối. Tại xã Phù Cát, phường An Nhơn, phường Quy Nhơn…, hệ thống điện và liên lạc đều bị tê liệt.



Ngay trong đêm, các cán bộ kỹ thuật tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai đã cố gắng tìm cách liên hệ với các điểm cầu để cập nhật tình hình, kết nối họp trực tuyến nhưng chỉ được một số ít điểm cầu. Việc mất sóng, mất điện trên diện rộng khiến công tác cứu hộ, cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Hàng trăm căn nhà tốc mái do mưa bão số 13 Kalmaegi ẢNH: CTV

Tại đầm Đề Gi (xã Đề Gi), bão Kalmaegi khiến triều cường dâng cao, sóng lớn cuốn trôi nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút, có 4 tàu bị sóng đánh bật khỏi vị trí neo, trong đó có ít nhất một tàu bị đánh chìm giữa đầm.

Cột điện không thể trụ nổi trước cuồng phong ẢNH: VŨ LÊ ANH

Khung sắt cũng bị gió bão thổi bay ra đường Lê Đức Thọ, P.Quy Nhơn ẢNH: VŨ LÊ ANH

Đường phố ngổn ngang sau bão ẢNH: THÁI BÌNH

Đến khoảng 4 giờ ngày 7.11, tuy vẫn còn mất điện nhưng sóng và mạng điện thoại tại nhiều khu vực đã được khôi phục. Tuy mạng vẫn còn chập chờn, song vẫn có thể giúp việc liên lạc, hỗ trợ người dân thuận lợi hơn.