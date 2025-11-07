Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền

Chiều tối 6.11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, trên địa bàn khu vực Quy Nhơn xuất hiện gió lớn kèm mưa to.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên các tuyến đường của P.Quy Nhơn vắng người qua lại. Cuối giờ chiều, các xã, phường phía đông tỉnh đã bị cắt điện. Từ 17 giờ, gió bắt đầu thổi mạnh, từng đợt gió giật khiến nhiều cây xanh tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam ngã đổ, chắn ngang một số tuyến đường. Nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, một số cây xanh ngã rạp ngổn ngang, gãy cành. Gần đó, một số trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành ngã đổ, biển quảng cáo bị gió quật tơi tả.

Nhiều căn nhà tốc mái tại Gia Lai khi bão Kalmaegi bắt đầu đổ bộ chiều 6.11 Ảnh: CTV

Trên vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m. Mực nước biển cao nhất tại Quy Nhơn đạt 1,2 m.

Tối 6.11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây gió giật mạnh trên địa bàn phía đông Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập tường, cây cối ngã đổ và một số khu vực bị ngập cục bộ. Nhiều người dân phải gọi điện và lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng chức năng. Anh Trần Minh Thắng, nhà ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, cho biết đến 20 giờ, nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình. "Nhà tôi đang có nhiều người cao tuổi đang cư ngụ nhưng không thể thoát ra ngoài được. Tôi không còn cách nào khác là lên mạng xã hội kêu cứu, hy vọng lực lượng chức năng nào ở gần đến giúp gia đình", anh Thắng nói.

Ứng phó theo kịch bản chi tiết từng khu vực

Sáng 6.11, tại Sở Chỉ huy tiền phương Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn cấp trực tiếp và trực tuyến để chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra công tác ứng phó bão tại cảng Quy Nhơn Ảnh: Hồng Phúc

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không được hạ cấp độ ứng phó với bão Kalmaegi trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương lên kịch bản cụ thể, sát thực tế, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó.

Theo mốc thời gian đã được xác định cho từng nhiệm vụ, trước 13 giờ ngày 6.11, hoàn tất di dời toàn bộ tàu thuyền, lồng bè và người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến 18 giờ cùng ngày, các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở nghiêm cấm người dân ra đường. Từ 20 giờ đêm 6.11 đến 8 giờ sáng 7.11 là giai đoạn nguy hiểm nhất, các lực lượng túc trực 100%, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Phó thủ tướng yêu cầu từng địa phương phải lập kịch bản chi tiết cho từng khu vực trọng điểm, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, công an, quân đội và ngư dân am hiểu địa bàn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương phải mở rộng phạm vi di dời, đưa dân đến nơi an toàn, duy trì lực lượng giám sát 24/24. Đồng thời, kích hoạt các kênh thông tin trên biển để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, tuyệt đối không để ngư dân ở lại lồng bè.

Sẵn sàng cho mọi tình huống trong và sau bão

Ngày 6.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng trăm trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan trên địa bàn đã được trưng dụng làm nơi tạm cư. Những ngôi nhà kiên cố được mở cửa đón người dân đến tránh bão. Ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lực lượng công an, bộ đội và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời dân.

Lực lượng công an căng mình gia cố bờ biển phía đông Đắk Lắk Ảnh: Hoàng Anh

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã triển khai quyết liệt phương châm "4 tại chỗ". Sở Chỉ huy tiền phương cấp tỉnh được thiết lập từ ngày 5.11, phân công cụ thể từng khu vực cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phụ trách. Lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã trực 100% quân số với 8.770 người được bố trí tại các vị trí trọng yếu, vùng có nguy cơ cao. Hệ thống công nghệ thông tin được sử dụng để cập nhật, điều chỉnh kịch bản ứng phó theo từng xã, giúp công tác sơ tán dân chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế của bão Kalmaegi.

Tính đến trưa 6.11, Gia Lai đã hoàn tất sơ tán khoảng 100.000 hộ dân, tương đương hơn 340.000 nhân khẩu, đến nơi an toàn. Các điểm tập trung được bố trí tại khu vực kiên cố, bảo đảm đủ lương thực ít nhất 2 ngày. UBND tỉnh Gia Lai đã tạm ứng 53,2 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để các xã, phường chủ động hỗ trợ người dân sơ tán, ứng phó bão Kalmaegi. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã rời khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13, vào neo đậu an toàn. UBND tỉnh ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5.11, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng P.Nam Nha Trang hỗ trợ di tản người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở Ảnh: Bá Duy

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu tất cả lãnh đạo, chỉ huy, tư lệnh các đơn vị khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung di dời toàn bộ nhân dân đang cư trú tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, sạt lở đất, đồi núi, triều cường.

Tương tự, Khánh Hòa kích hoạt phương án cấp độ 3, thành lập 9 tổ công tác ứng trực thường xuyên, sẵn sàng xử lý các tình huống. Tại P.Nam Nha Trang, sáng 6.11, địa phương đã di chuyển khẩn cấp khoảng 200 hộ dân ở tổ dân phố Thành Đạt - đây là khu vực từng xảy ra sạt lở làm 11 người chết năm 2018, để đảm bảo an toàn. Những người già yếu, khó khăn trong di chuyển được hỗ trợ bằng cáng đưa tới nơi trú tránh an toàn. Tỉnh cũng yêu cầu hơn 6.300 phương tiện và 8.300 lao động trên 3.785 lồng bè vào bờ...

Lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão ở Đắk Lắk Ảnh: Hoàng Anh

Cây xanh bật gốc, ngã đổ ở đường Lê Lợi (P.Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) Ảnh: Hải Phong

Chiều tối 6.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó bão tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải (P.Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa). Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Lãnh đạo các địa phương cũng chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, bố trí lực lượng túc trực tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Nếu chưa bảo đảm an toàn khi đỉnh lũ lên cao thì khẩn trương di dời ngay người dân. Tinh thần là chủ động, phòng ngừa cao nhất, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong và sau bão, không để xảy ra thiệt hại về người.

Từ Quảng Trị đến Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó lũ lụt, sạt lở đất Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) khuyến cáo các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ lớn trên các sông, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt do mưa lớn bão Kalmaegi (bão số 13). Trong ngày 6.11, cơn bão đã gây mưa lớn từ Huế đến Lâm Đồng, dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 8.11. Khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to từ chiều ngày 6.11 kéo dài đến hết ngày 7.11, dự báo lượng mưa 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8.11, mưa lớn ở khu vực này sẽ giảm. Dự báo từ ngày 7 - 8.11, Thanh Hóa - bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. NCHMF cảnh báo từ ngày 6 - 9.11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhưng đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) sẽ không cao như đợt mưa lũ vừa qua. Các sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đỉnh lũ lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3 và trên BĐ3. Sông Kiến Giang (Quảng Trị), sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa); các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái (Khánh Hòa) lên trên BĐ1. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Đặc biệt, trong đợt mưa lớn này, vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Phan Hậu - Đình Huy