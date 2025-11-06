Bão Kalmaegi: Công an Đà Nẵng giúp sơ tán dân, chốt chặn bán đảo Sơn Trà

Căng mình ứng phó trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

Hôm nay 6.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Công an TP.Đà Nẵng đã huy động toàn lực lượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó.

Ghi nhận tại P.Sơn Trà, Công an phường đã vận động, sơ tán 32 hộ dân với 115 nhân khẩu sinh sống trên bán đảo Sơn Trà đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Đồng thời, phối hợp Ban quản lý cảng cá Thọ Quang hướng dẫn chủ tàu thuyền neo đậu đúng kỹ thuật, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi có lệnh di dời.

Từ 12 giờ trưa nay 6.11, lực lượng công an đã chốt chặn, cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an P.Sơn Trà tuyên truyền, vận động người dân sống ở bán đảo Sơn Trà sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão số 13 đổ bộ ẢNH: Đ.X

Thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, toàn lực lượng Công an thành phố tập trung cao độ, vừa khắc phục thiệt hại do mưa lớn kéo dài, vừa chủ động ứng phó bão mạnh. Ban thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đã phát động phong trào xung kích, huy động đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng tham gia các hoạt động phòng, chống bão Kalmaegi.

Tại xã Hà Nha, Chi đoàn Công an xã phối hợp lực lượng quân sự, dân phòng vận động 213 hộ dân di dời đến nơi an toàn, hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho 15 hộ và trao quà của Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đoàn viên Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi ở an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

ẢNH: Đ.X

Ở P.An Hải, đoàn viên, thanh niên Công an phường vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân thôn Đông Bình, Nam Phước - những nơi bị nước sông dâng cao chia cắt. Tại P.Hội An Đông, lực lượng đoàn viên vận động 415 hộ dân di dời, hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho hàng chục hộ, trao quà động viên các gia đình khó khăn sau mưa bão.

Cùng thời điểm, tại xã Đồng Dương, đoàn viên công an cùng dân quân và ban nhân dân các thôn rà soát, di dời người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân gia cố mái nhà, vận chuyển tài sản đến nơi tránh trú an toàn ẢNH: Đ.X

Kêu gọi tàu thuyền vào trú bão an toàn

Song song với công tác dân vận, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai các phương án ứng phó tại những khu vực trọng điểm như âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, âu thuyền An Hòa, Hồng Triều, cảng cá Tam Quang và vịnh Mân Quang.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn tại âu thuyền Thọ Quang trưa 6.11 ẢNH: Đ.X

Trưa 6.11, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông đã điều ca nô chuyên dụng phối hợp tuyên truyền lưu động liên tục, hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền, giữ khoảng cách an toàn, phòng ngừa cháy nổ tại âu thuyền Thọ Quang.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương có cảng cá, âu thuyền phải hoàn thành công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực trước 16 giờ chiều nay 6.11. Nhiều ca nô, xuồng cứu hộ, máy bơm, xe chữa cháy được tăng cường trực 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn phòng cháy nổ trong thời gian neo đậu thuyền tránh trú bão số 13 ẢNH: Đ.X

Tính đến trưa 6.11, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã tiếp nhận hơn 650 tàu thuyền vào neo đậu tránh bão, trong đó có 388 tàu Đà Nẵng, 77 tàu Quảng Ngãi, 80 tàu Gia Lai, 48 tàu Thanh Hóa và khoảng 175 ghe nhỏ. Dù vượt quá quy mô thiết kế, song các lực lượng vẫn khẩn trương phối hợp sắp xếp, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng công an kiểm tra phương tiện neo đậu, siết chặt an toàn tại khu vực cảng cá ẢNH: Đ,X

Với phương châm "chủ động từ sớm, ứng phó từ xa", Công an TP.Đà Nẵng đang tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các lực lượng chức năng vững vàng ứng phó với bão số 13, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước đó, ngày 5.11, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), toàn bộ trẻ mầm non, học sinh và học viên trên địa bàn sẽ được nghỉ học chiều 6.11 để đảm bảo an toàn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, trường tư thục được phép chủ động quyết định việc học tập tùy tình hình thực tế. Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống bão, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và tài sản, đồng thời sớm vệ sinh trường lớp, ổn định dạy học sau bão.



