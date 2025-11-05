Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đá lớn tràn ra mặt đường, tạm dừng tham quan ở bán đảo Sơn Trà

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/11/2025 07:16 GMT+7

Sau đợt mưa lũ vừa qua, một số tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Chiều tối 4.11, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng bởi mưa lớn trong những ngày qua, một số vị trí trên bán đảo Sơn Trà đã xảy ra sạt lở đất, đá lăn tại các tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ và khu vực Suối Ôm.

Cụ thể, tuyến Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ có 1 điểm sạt lở cách Hạt Kiểm lâm khoảng 100 m; tuyến đỉnh Bàn Cờ - InterContinental Đà Nẵng có điểm đất trôi dài khoảng 3 km; tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ xuất hiện 2 điểm sạt lở đá, nằm cách Suối Ôm khoảng 500 m. Riêng các tuyến Cây Đa nghìn năm và Hố Sâu không ghi nhận sạt lở.

Đá lớn tràn ra mặt đường, tạm dừng tham quan ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 1.

Cảnh tượng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Tiên Sa - Suối Ôm thuộc bán đảo Sơn Trà

ẢNH: S.X

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thông tin thêm, trên tuyến ra InterContinental Đà Nẵng tại vị trí vườn hoa có nguy cơ sạt lở cao do nứt bờ kè ta luy dương.

Trước mắt, Ban quản lý đã đặt bảng khuyến cáo và giăng dây cảnh báo. Công an địa phương cũng dựng barie ra khóa đường 1 chiều hướng từ InterContinental Đà Nẵng về chùa Linh Ứng.

Đá lớn tràn ra mặt đường, tạm dừng tham quan ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 2.

Mưa lớn khiến bán đảo Sơn Trà tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

ẢNH: S.X

Từ hôm qua (3.11), trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và cây ngã đổ tại khu vực bán đảo Sơn Trà, Ban quản lý đã thông báo tạm dừng lưu thông, tham quan trên toàn bộ tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo, người dân và du khách không tự ý di chuyển vào khu vực bán đảo Sơn Trà trong thời gian tạm dừng. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức chốt chặn, kiểm soát và hướng dẫn tại khu vực đầu tuyến để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đá lớn tràn ra mặt đường, tạm dừng tham quan ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 3.

Điểm sạt trượt đất tại tuyến đỉnh Bàn Cờ - InterContinental Đà Nẵng

ẢNH: S.X

Thông tin thêm về tình hình tại các bãi biển du lịch, Ban quản lý cho biết không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do mưa lớn và sóng mạnh, lượng rác, bèo và tạp vật bị tấp vào bờ rất nhiều, đặc biệt dọc tuyến biển Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. 

Nhiều khu vực ven biển như Mỹ Khê và Mỹ An bị sóng đánh cát tràn lên vỉa hè; riêng khu vực Paradise Beach (bãi Mỹ An) có nguy cơ sạt lở cao.

Đá lớn tràn ra mặt đường, tạm dừng tham quan ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 4.

Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà đang hết sức nguy hiểm nên lực lượng chức năng tổ chức cấm đường

ẢNH: S.X

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã yêu cầu Xí nghiệp Môi trường Sông Biển tăng cường nhân lực, phương tiện thu gom, xử lý rác tồn đọng để sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho các bãi biển Đà Nẵng.

