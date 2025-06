Bão số 1: Bán đảo Sơn Trà xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm

Hiện tại, thời tiết tại TP.Đà Nẵng vẫn còn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 1. Để đảm bảo an toàn cho du khách và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra, Ban quản lý tiếp tục tạm dừng tham quan tuyến Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ. Đồng thời đề xuất Sở Du lịch thông báo các đơn vị lữ hành tạm dừng đưa đón khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà cho đến khi các tuyến đường được khắc phục an toàn.