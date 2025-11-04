Công an xã lội nước đưa tiễn người đã khuất giữa vùng lũ Quảng Trị

Sáng 4.11, Thượng tá Trần Phú Hải, Trưởng Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị), cho biết sáng sớm nay các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phối hợp với quân sự, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đám tang cho một trường hợp trong điều kiện hết sức khó khăn do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Triệu Bình lội lụt đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng thôn Tân Liêm, cho hay ngày 1.11 tại địa phương có một cụ ông lớn tuổi mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Sáng nay 4.11, gia đình tổ chức lễ đưa tang, nhưng lũ lớn khiến nhiều đoạn đường ngập sâu hơn 1 m khiến. “Đại diện thôn và gia đình đã báo lên xã nhờ hỗ trợ”, ông Mười nói.

Công an xã Triệu Bình phụ trách khiêng bàn lễ tại cuộc đưa tang ẢNH: THANH LỘC

Từ sáng sớm, lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Triệu Bình đã có mặt để hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Dưới sự phân công của ông Mười, dù không quen với các nghi lễ truyền thống nhưng ai nấy đều tận tình giúp đỡ: người đẩy xe tang, người phụ khiêng bàn lễ.

“Đường từ nhà ra nghĩa trang bị chia cắt bởi nước lũ, có chỗ ngập đến thắt lưng, anh em đều ướt sũng nhưng không ai nề hà”, ông Mười chia sẻ.

Khi lễ tang hoàn tất, gia đình mời lực lượng ở lại dùng bữa, nhưng tất cả đều từ chối vì sợ phiền hà. “Những lúc như thế này mới thấy tình quân dân thật ấm áp”, ông Mười xúc động nói.

Sự có mặt hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự làm cho nghĩa tình quân dân thêm gắn bó ẢNH: THANH LỘC

Giữa biển nước mênh mông, con đường ra nghĩa trang thôn Tân Liêm chìm trong dòng lũ đục ngầu. Các cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã đã cùng gia đình vượt qua nước lớn, đưa linh cữu người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Thời điểm mưa lũ khắc nghiệt, tình người lại sáng lên. Những cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ giữ bình yên mà còn là chỗ dựa vững chắc, sẻ chia cùng dân trong lúc hoạn nạn.

Thượng tá Trần Phú Hải cho biết, gia đình và đại diện thôn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã vì sự giúp đỡ trong hoàn cảnh đặc biệt này.