Nước đục ngầu bủa vây khu dân cư Đà Nẵng: Bộ đội cõng dân chạy lũ

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay 3.11 khiến nước dâng ngập nhanh ở nhiều tuyến đường khu vực P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng). Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) cùng Đồn biên phòng Hải Vân đã kịp thời có mặt tại tổ 68 và tổ 36 khu dân cư Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh) để di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân bị nước bao vây.
Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay, các con hẻm nhỏ trên đường Mẹ Suốt biến thành sông, nước đục ngầu. Nước dâng nhanh, ngập gần nửa mét, tràn vào nhà dân.
Ông Nguyễn Văn Phúc (tổ 68 khu dân cư Mẹ Suốt) kể: “Tôi thức dậy nghe tiếng người gọi nhau ngoài ngõ. Mở cửa ra thì nước đã ngập đến đầu gối. Nhờ bộ đội có mặt kịp, lội nước cõng người già, dùng thúng đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng nước sâu".
Nhiều chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước chảy xiết, bế từng em nhỏ và dìu các cụ già đến khu vực cao ráo. Những chiếc thúng cứu hộ, ca nô nhỏ liên tục quay vòng chở người và đồ đạc.
“Chúng tôi chia thành nhiều mũi, tiếp cận từng hộ dân ở khu vực ngập sâu, kiên quyết không để ai bị kẹt lại trong vùng nguy hiểm”, đại diện Trung đoàn 971 cho biết.
Bộ đội có mặt kịp thời khi lũ dâng cao để giúp người dân khẩn trương thu dọn tài sản, di dời ra khỏi khu vực ngập
ẢNH: HUY ĐẠT
Tại khu vực tổ 36, lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân phối hợp cùng dân quân và công an phường khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, di dời xe máy, đồ dùng điện tử, sau đó di dời người dân đến nơi tránh lũ an toàn.
Cơn mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn sông Cu Đê đổ về khiến lũ dâng cao rất nhanh.
Chị Nguyễn Thị Nhung (trú khu dân đường Mẹ Suốt) cho biết nước dâng lên rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.
"Nhờ có bộ đội đến giúp kịp thời, chứ thấy nước dâng lên nhanh quá cả gia đình 'thả tay'. Định bụng 'bỏ của chạy lấy người', may mắn bộ đội cũng vừa đến lao vào giúp đỡ", chị Nhung nói.
Mưa xối xả ở Đà Nẵng: Dân chưa kịp dọn xong lũ trước, lũ sau đã đến
Từ đêm 2 đến sáng 3.11, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ dâng nhanh, nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng ngập úng trở lại.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, chỉ trong 3 giờ (1 - 4 giờ sáng 3.11), lượng mưa tại Thăng Bình đạt 213,6 mm, Nông Sơn 122,8 mm mức rất lớn, có thể gây ngập và sạt lở tức thì. Mưa cực to tiếp diễn đến hết ngày 4.11, với tổng lượng 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.
Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã vượt báo động 3 là 0,16 m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn vượt 0,16 m; sông Tam Kỳ ở mức 2,02 m. Nước lũ dâng khiến nhiều khu dân cư vùng trũng của TP.Đà Nẵng và khu vực phố cổ Hội An ngập sâu, người dân phải dọn đồ, di dời tài sản chạy lũ lần 2 chỉ sau vài ngày vừa khắc phục hậu quả đợt ngập lịch sử cuối tháng 10.
Bình luận (0)