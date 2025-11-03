Nước đục ngầu bủa vây khu dân cư Đà Nẵng: Bộ đội cõng dân chạy lũ

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay 3.11 khiến nước dâng ngập nhanh ở nhiều tuyến đường khu vực P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng). Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) cùng Đồn biên phòng Hải Vân đã kịp thời có mặt tại tổ 68 và tổ 36 khu dân cư Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh) để di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân bị nước bao vây.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay, các con hẻm nhỏ trên đường Mẹ Suốt biến thành sông, nước đục ngầu. Nước dâng nhanh, ngập gần nửa mét, tràn vào nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng bì bõm trong dòng nước xiết, cõng cụ bà ra khỏi vùng ngập sâu tại khu dân cư đường Mẹ Suốt sáng 3.11 ẢNH: H.Đ

Bộ đội giúp dân khiêng xe máy ra khỏi khu vực ngập sâu ẢNH: H.Đ

Ông Nguyễn Văn Phúc (tổ 68 khu dân cư Mẹ Suốt) kể: “Tôi thức dậy nghe tiếng người gọi nhau ngoài ngõ. Mở cửa ra thì nước đã ngập đến đầu gối. Nhờ bộ đội có mặt kịp, lội nước cõng người già, dùng thúng đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng nước sâu".

Nhiều chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước chảy xiết, bế từng em nhỏ và dìu các cụ già đến khu vực cao ráo. Những chiếc thúng cứu hộ, ca nô nhỏ liên tục quay vòng chở người và đồ đạc.

Cụ bà được bộ đội cõng trên lưng, đưa qua đoạn đường ngập sâu để lên thúng ẢNH: H.Đ

“Chúng tôi chia thành nhiều mũi, tiếp cận từng hộ dân ở khu vực ngập sâu, kiên quyết không để ai bị kẹt lại trong vùng nguy hiểm”, đại diện Trung đoàn 971 cho biết.

Bộ đội có mặt kịp thời khi lũ dâng cao để giúp người dân khẩn trương thu dọn tài sản, di dời ra khỏi khu vực ngập ẢNH: HUY ĐẠT

Tại khu vực tổ 36, lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân phối hợp cùng dân quân và công an phường khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, di dời xe máy, đồ dùng điện tử, sau đó di dời người dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Cơn mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn sông Cu Đê đổ về khiến lũ dâng cao rất nhanh.

Những chiếc thúng cứu hộ liên tục quay vòng, chở người và đồ đạc ra khỏi vùng ngập lụt trong cơn mưa lớn sáng 3.11 ẢNH: H.Đ

Chị Nguyễn Thị Nhung (trú khu dân đường Mẹ Suốt) cho biết nước dâng lên rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

"Nhờ có bộ đội đến giúp kịp thời, chứ thấy nước dâng lên nhanh quá cả gia đình 'thả tay'. Định bụng 'bỏ của chạy lấy người', may mắn bộ đội cũng vừa đến lao vào giúp đỡ", chị Nhung nói.

Mưa xối xả ở Đà Nẵng: Dân chưa kịp dọn xong lũ trước, lũ sau đã đến