Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Nước đục ngầu bủa vây khu dân cư Đà Nẵng: Bộ đội cõng dân chạy lũ

Huy Đạt
Huy Đạt
03/11/2025 13:11 GMT+7

Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư đường Mẹ Suốt ở khu vực nội đô TP.Đà Nẵng ngập sâu, bộ đội dầm mình trong nước cõng người dân chạy lũ.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay 3.11 khiến nước dâng ngập nhanh ở nhiều tuyến đường khu vực P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng). Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) cùng Đồn biên phòng Hải Vân đã kịp thời có mặt tại tổ 68 và tổ 36 khu dân cư Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh) để di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân bị nước bao vây.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay, các con hẻm nhỏ trên đường Mẹ Suốt biến thành sông, nước đục ngầu. Nước dâng nhanh, ngập gần nửa mét, tràn vào nhà dân.

TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng bì bõm trong dòng nước xiết, cõng cụ bà ra khỏi vùng ngập sâu tại khu dân cư đường Mẹ Suốt sáng 3.11

ẢNH: H.Đ

TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 2.

Bộ đội giúp dân khiêng xe máy ra khỏi khu vực ngập sâu

ẢNH: H.Đ

Ông Nguyễn Văn Phúc (tổ 68 khu dân cư Mẹ Suốt) kể: “Tôi thức dậy nghe tiếng người gọi nhau ngoài ngõ. Mở cửa ra thì nước đã ngập đến đầu gối. Nhờ bộ đội có mặt kịp, lội nước cõng người già, dùng thúng đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng nước sâu".

Nhiều chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước chảy xiết, bế từng em nhỏ và dìu các cụ già đến khu vực cao ráo. Những chiếc thúng cứu hộ, ca nô nhỏ liên tục quay vòng chở người và đồ đạc.

TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 3.

Cụ bà được bộ đội cõng trên lưng, đưa qua đoạn đường ngập sâu để lên thúng

ẢNH: H.Đ

“Chúng tôi chia thành nhiều mũi, tiếp cận từng hộ dân ở khu vực ngập sâu, kiên quyết không để ai bị kẹt lại trong vùng nguy hiểm”, đại diện Trung đoàn 971 cho biết.

TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 4.
TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 5.
TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 6.

Bộ đội có mặt kịp thời khi lũ dâng cao để giúp người dân khẩn trương thu dọn tài sản, di dời ra khỏi khu vực ngập

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại khu vực tổ 36, lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân phối hợp cùng dân quân và công an phường khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, di dời xe máy, đồ dùng điện tử, sau đó di dời người dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Cơn mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn sông Cu Đê đổ về khiến lũ dâng cao rất nhanh.

TP.Đà Nẵng: Nước dâng cuồn cuộn ở đường Mẹ Suốt, bộ đội cõng dân chạy lũ- Ảnh 7.

Những chiếc thúng cứu hộ liên tục quay vòng, chở người và đồ đạc ra khỏi vùng ngập lụt trong cơn mưa lớn sáng 3.11

ẢNH: H.Đ

Chị Nguyễn Thị Nhung (trú khu dân đường Mẹ Suốt) cho biết nước dâng lên rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

"Nhờ có bộ đội đến giúp kịp thời, chứ thấy nước dâng lên nhanh quá cả gia đình 'thả tay'. Định bụng 'bỏ của chạy lấy người', may mắn bộ đội cũng vừa đến lao vào giúp đỡ", chị Nhung nói.

Mưa xối xả ở Đà Nẵng: Dân chưa kịp dọn xong lũ trước, lũ sau đã đến

Từ đêm 2 đến sáng 3.11, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ dâng nhanh, nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng ngập úng trở lại.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, chỉ trong 3 giờ (1 - 4 giờ sáng 3.11), lượng mưa tại Thăng Bình đạt 213,6 mm, Nông Sơn 122,8 mm mức rất lớn, có thể gây ngập và sạt lở tức thì. Mưa cực to tiếp diễn đến hết ngày 4.11, với tổng lượng 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã vượt báo động 3 là 0,16 m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn vượt 0,16 m; sông Tam Kỳ ở mức 2,02 m. Nước lũ dâng khiến nhiều khu dân cư vùng trũng của TP.Đà Nẵng và khu vực phố cổ Hội An ngập sâu, người dân phải dọn đồ, di dời tài sản chạy lũ lần 2 chỉ sau vài ngày vừa khắc phục hậu quả đợt ngập lịch sử cuối tháng 10.

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng ám ảnh khi ngồi nóc nhà cả đêm: Theo bộ đội sơ tán

Người dân Đà Nẵng ám ảnh khi ngồi nóc nhà cả đêm: Theo bộ đội sơ tán

Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao ở khu vực rốn lũ đường Mẹ Suốt (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), người dân khăn gói theo chân bộ đội đi sơ tán từ mờ sáng vì ám ảnh cảnh ngồi cả đêm trên nóc nhà chờ giải cứu hồi đợt lụt năm 2022.

Khám phá thêm chủ đề

bộ đội di dời mưa lớn Đồn Biên phòng Hải Vân ngập sâu Cứu hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận