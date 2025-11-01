Bùn đất ngập bệnh viện ở Đà Nẵng, bộ đội giúp dân dọn dẹp khử khuẩn

Bộ đội dọn bùn, tiêu độc cho bệnh viện

Những ngày qua, sau khi nước rút, các lực lượng thuộc Quân khu 5 và Binh chủng Hóa học, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) tổng vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng).

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động, tập trung xử lý bùn, rác thải, giấy vụn còn tồn đọng sau trận lũ lịch sử.

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học đưa phương tiện chuyên dụng phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (tại P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động xử lý bùn đất, đảm bảo an toàn vệ sinh cho khu khám bệnh ẢNH: HUY ĐẠT

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 và Binh chủng Hóa học khẩn trương làm sạch bệnh viện sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận vào sáng nay 1.11, toàn bộ tầng 1 bệnh viện từng bị ngập sâu đến 1,5 m nên lớp bùn non đang phủ kín các phòng bệnh, hành lang và khu khám. Nhiều trang thiết bị, vật dụng bị ẩm mốc, ngổn ngang.

Các lực lượng vũ trang chia nhóm làm việc khẩn trương. Một nhóm thu dọn bùn đất, rác thải; nhóm khác triển khai phun tiêu độc, khử trùng trong và ngoài khuôn viên...

Các chiến sĩ cần mẫn lau dọn hành lang, phòng bệnh, giúp bệnh viện sớm trở lại hoạt động bình thường ẢNH: HUY ĐẠT

Bác sĩ Võ Thôi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cho biết đợt lũ vừa qua đã khiến khoảng 1.500 y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bị cô lập nhiều ngày.

"Sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội là vô cùng kịp thời, giúp bệnh viện nhanh chóng dọn dẹp, tiêu độc, khử khuẩn để sớm tiếp nhận bệnh nhân trở lại", bác sĩ Thôi chia sẻ.

Sự hỗ trợ kịp thời của quân đội giúp nhanh chóng khử khuẩn, dọn dẹp, giúp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam sẵn sàng chữa trị cho bệnh nhân

ẢNH: HUY ĐẠT

"Nồi cơm nghĩa tình"

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã đồng loạt triển khai lực lượng trên nhiều địa bàn.

Hôm qua 31.10, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5 do đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác giúp dân tại xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 5 chuẩn bị hàng trăm suất cơm, nước uống tặng bà con gặp khó khăn sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn cũng tổ chức chương trình "Nồi cơm nghĩa tình", trao hàng trăm suất cơm, nước uống cho bà con vùng ngập lụt, góp phần thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân sâu đậm.

Những suất cơm nghĩa tình được trao tận tay, khiến bà con vùng lũ ấm lòng ẢNH: HUY ĐẠT

Tại các điểm trường và trụ sở các thôn ở xã Hòa Tiến, xã Hòa Vang, P.Điện Bàn Đông, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu cùng giáo viên, người dân lau dọn lớp học, kê bàn ghế, sắp xếp sách vở chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Các chiến sĩ miệt mài giữa bùn đất, cùng người dân thu dọn từng góc nhỏ.

"Bộ đội xuất hiện cứu dân giữa dòng lũ chảy xiết, bây giờ nước rút thì các chú lại có mặt, không quản vất vả, vừa giúp dân vừa động viên tinh thần khiến chúng tôi thấy ấm lòng", bà Đặng Thị Thoa (60 tuổi, trú xã Hòa Vang) xúc động.

Bộ đội nỗ lực dọn dẹp khuôn viên trường học để sớm đón học sinh trở lại trường ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng thời điểm, thượng tá Phạm Thanh Hải, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 270, trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ vượt núi, băng qua bùn đất, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị bạn tiếp cận các thôn bị cô lập của xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) để vận chuyển hàng cứu trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 vượt núi tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập của xã Trà Tân

ẢNH: HUY ĐẠT

Mặc dù địa hình hiểm trở, giao thông bị chia cắt, các lực lượng vẫn kiên cường bám địa bàn, gùi từng thùng mì gói, bao gạo, nước uống và nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng bị cô lập.

"Hình ảnh 'những bước chân không biết mỏi' giữa núi rừng Trà My là nghĩa tình sâu nặng giữa quân và dân. Bộ đội góp phần giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai", đại diện lãnh đạo xã UBND Trà Tân nói.