Đà Nẵng: Nước rút đến đâu, bộ đội có mặt giúp dân dọn dẹp sau lũ đến đó

Sáng 31.10, ngay sau khi nước lũ rút tại một xã ở TP.Đà Nẵng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tại những khu vực ngập nặng, hỗ trợ tổng dọn vệ sinh môi trường, bùn đất, rác thải, giúp người dân địa phương nhanh chóng ổn định sinh hoạt sau những ngày mưa lũ kéo dài.

Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay 31.10, ngoài lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng, các đơn vị thuộc Quân khu 5 cũng tăng cường phương tiện, nhân lực phối hợp giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục môi trường và ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng Quân khu 5 tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng lũ ẢNH: H.Đ

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Đại Lộc, lực lượng bộ đội tập trung hỗ trợ các trường học, nhà văn hóa và nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng để san gạt bùn đất, rửa dọn bàn ghế, lau chùi thiết bị, giúp các trường sớm đón học sinh trở lại.

Bộ đội Quân khu 5 khẩn trương dọn bùn tại trường học, trạm y tế sau khi nước lũ rút ẢNH: H.Đ

Những đôi tay lấm bùn nỗ lực dọn bùn giúp dân ẢNH: H.Đ

Được bộ đội giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút, bà Ngô Thị Ân (trú xã Đại Lộc) xúc động: “Nước vừa rút thì bộ đội đã đến phụ dọn dẹp bùn non. Nhờ bộ đội, bà con chúng tôi mới yên lòng sau mấy ngày nước lũ vây kín”.

Nước vừa rút, bộ đội đã có mặt giúp dân vệ sinh nhà cửa, lau chùi bàn ghế để học sinh sớm trở lại lớp ẢNH: H.Đ

Một số nơi ở TP.Đà Nẵng vẫn còn bị ngập, lực lượng vũ trang tiếp tế thực phẩm cho người dân ẢNH: H.Đ

Riêng Sư đoàn 315 đã huy động hơn 250 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến các xã Duy Nghĩa, Xuân Phú, Điện Bàn... chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua để hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân TP.Đà Nẵng dọn bùn đất tại trường học ở xã Đại Lộc sáng 31.10ẢNH: HUY ĐẠT

Dưới sự chỉ đạo của thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt dọn bùn, khử khuẩn, khôi phục cơ sở vật chất tại nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện và công trình công cộng.