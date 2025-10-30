Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng 'xương sống'

Báo cáo với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, từ ngày 25 - 29.10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều nơi vượt 1.000 mm. Mưa lớn kéo dài khiến các sông trong tỉnh dâng cao, đỉnh lũ sông Trà Khúc vượt báo động 3 hơn 1,3 m.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.P

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí để tỉnh sớm khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và kinh phí khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại nặng.



Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung nhằm di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định lâu dài cho người dân miền núi.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Quảng Ngãi; giao các bộ, ngành khẩn trương cung ứng vật tư, thuốc men, gạo, lương khô… để hỗ trợ cho Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ.

Phó thủ tướng nhận định, tỉnh Quảng Ngãi triển khai khá nghiêm túc đồng bộ các phương án ứng phó, phòng chống thiên tai. Sắp tới, Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng "xương sống", chống chọi được với thiên tai cả ở nông thôn và đô thị.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao bảng hỗ trợ 5 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: H.P

Đồng thời, xây dựng bản đồ nhạy cảm về sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở hạ lưu sông, từ đó gắn với kịch bản ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc đề xuất di dời dân khỏi vùng thiên tai là bắt buộc, tỉnh phải tính toán sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang các khu dân cư. Phó thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi rà soát lại tất cả các điểm sạt lở và có các giải pháp phù hợp.

Ngoài vấn đề giao thông, Quảng Ngãi cũng cần đánh giá đến tác động của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các tuyến đê biển xung yếu, tính toán tránh xung đột về quy hoạch.

Dịp này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao hỗ trợ 5 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ lần này đã làm 4 nhà sập, 40 nhà hư hỏng; hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập. Toàn tỉnh có 44 ha lúa, 99 ha hoa màu, 25 ha cây trồng và gần 900 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Cơ sở hạ tầng chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 5 km kênh mương, 13 công trình thủy lợi, 19 đập dâng và 2 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; trên 200 điểm sạt lở giao thông.



