Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng 'xương sống'

Hải Phong
Hải Phong
30/10/2025 21:45 GMT+7

Sau chuyến đi kiểm tra thực tế ở xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), chiều tối 30.10 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thiệt hại do mưa lũ và phương án khắc phục.

Báo cáo với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, từ ngày 25 - 29.10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều nơi vượt 1.000 mm. Mưa lớn kéo dài khiến các sông trong tỉnh dâng cao, đỉnh lũ sông Trà Khúc vượt báo động 3 hơn 1,3 m.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng xương sống- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: H.P

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí để tỉnh sớm khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và kinh phí khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại nặng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung nhằm di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định lâu dài cho người dân miền núi.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Quảng Ngãi; giao các bộ, ngành khẩn trương cung ứng vật tư, thuốc men, gạo, lương khô… để hỗ trợ cho Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ.

Phó thủ tướng nhận định, tỉnh Quảng Ngãi triển khai khá nghiêm túc đồng bộ các phương án ứng phó, phòng chống thiên tai. Sắp tới, Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng "xương sống", chống chọi được với thiên tai cả ở nông thôn và đô thị.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quảng Ngãi phải tính toán đầu tư hạ tầng xương sống- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao bảng hỗ trợ 5 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai

ẢNH: H.P

Đồng thời, xây dựng bản đồ nhạy cảm về sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở hạ lưu sông, từ đó gắn với kịch bản ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc đề xuất di dời dân khỏi vùng thiên tai là bắt buộc, tỉnh phải tính toán sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang các khu dân cư. Phó thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi rà soát lại tất cả các điểm sạt lở và có các giải pháp phù hợp.

Ngoài vấn đề giao thông, Quảng Ngãi cũng cần đánh giá đến tác động của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các tuyến đê biển xung yếu, tính toán tránh xung đột về quy hoạch.

Dịp này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao hỗ trợ 5 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ lần này đã làm 4 nhà sập, 40 nhà hư hỏng; hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập. Toàn tỉnh có 44 ha lúa, 99 ha hoa màu, 25 ha cây trồng và gần 900 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Cơ sở hạ tầng chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 5 km kênh mương, 13 công trình thủy lợi, 19 đập dâng và 2 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; trên 200 điểm sạt lở giao thông.


Tin liên quan

Sớm khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi để ổn định đời sống người dân

Sớm khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi để ổn định đời sống người dân

Kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở, mưa lũ tại miền núi Quảng Ngãi, 2 Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Trần Hồng Hà yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sớm khắc phục, ổn định đời sống người dân.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ cao nhất'

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân đói, rét trong và sau lũ

Khám phá thêm chủ đề

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hỗ trợ đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận