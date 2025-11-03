Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nước sông Vu Gia, Túy Loan dâng cao, người dân trắng đêm chạy lụt

Huy Đạt
Huy Đạt
03/11/2025 11:05 GMT+7

Nước sông Thu Bồn, Vu Gia, Túy Loan (TP.Đà Nẵng) dâng cao, tràn vào khu dân cư ven sông, người dân lại tất tả 'chạy lụt' trong đêm.

Rạng sáng nay 3.11, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông Thu Bồn, Vu Gia, Túy Loan dâng nhanh, tràn bờ ở nhiều khu vực ngoại thành Đà Nẵng.

Tại các xã Đại Lộc ven sông Vu Gia, xã Hòa Vang ven sông Túy Loan..., hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm chạy lụt, khẩn trương di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn.

- Ảnh 1.

Nước sông Túy Loan dâng cao ngập đường QL14G vào sáng nay 3.11

ẢNH: Đ.X

Từ khoảng 3 giờ sáng, nước trên sông Túy Loan bắt đầu lên mạnh. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ, nước đã ngập sâu hơn nửa mét, nhiều nhà dân bị nước tràn vào khiến bà con phải dùng thuyền, xuồng, thùng xốp để di chuyển đồ đạc.

"Cả nhà đang ngủ thì nghe hàng xóm gọi, mở cửa ra là nước đã vào tới hiên nhà. Lại chạy lũ, kiệt sức lắm rồi", bà Nguyễn Thị Nga (thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) kể.

- Ảnh 2.

Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến nước ngập vào nhà dân tại xã Hòa Vang

ẢNH: Đ.X

- Ảnh 3.

Người dân vất vả di chuyển đồ đạc khi nước tràn vào nhà

ẢNH: Đ.X

Tại xã Đại Lộc, nước sông Vu Gia lên nhanh, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã. Khu vực gần chợ Ái Nghĩa nước lại dâng cao, ngập sâu từ rạng sáng nay.

Ông Nguyễn Văn Hưng (58 tuổi, trú xã Đại Lộc) cho biết nước sông Vu Gia dâng cao hồi 23 giờ đêm qua 2.11, đến rạng sáng nay thì tràn vào nhà dân ven sông.

"Cả tuần qua nhà tôi chạy lụt đến 4 lần rồi. Dọn hết đồ lên gác, nước rút lại lao vào dọn bùn... Chưa kịp nghỉ thì bây giờ nước lại dâng", ông Hưng nói.

- Ảnh 4.

Nước sông Vu Gia dâng cao, gây ngập lụt trở lại tại chợ Ái Nghĩa từ đêm qua 2.11

ẢNH: Đ.X

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Theo chính quyền địa phương, nhiều khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn tại xã Đại Lộc, xã Hà Nha, xã Thượng Đức… đang bị ngập sâu từ 0,5 - 1,2 m. Nhiều hộ dân chuẩn bị phải đi sơ tán lần thứ 3, thứ 4 chỉ trong vòng một tuần.







Đến sáng nay 3.11, nhiều khu vực trũng ven sông Vu Gia, Túy Loan ở TP.Đà Nẵng ngập lụt trở lại

ẢNH: Đ.X

Sáng nay 3.11, lãnh đạo UBND xã Đại Lộc cho biết chính quyền địa phương vẫn duy trì phương án "4 tại chỗ", huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng xung kích địa phương túc trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó mưa lũ.

