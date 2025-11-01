Nước sông Vu Gia - Thu Bồn lại dâng, người Đà Nẵng nhắc nhau: 'Đừng vội đưa đồ xuống!'

Nỗi lo nước sông dâng lên lại

Cơn mưa lớn kéo dài ở miền núi TP.Đà Nẵng cùng với các hồ thủy điện điều tiết xả lũ để chủ động ứng phó đợt mưa mới khiến cho mực nước sông sông Vu Gia - Thu Bồn chiều 1.11 lại dâng cao, gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở xã Thượng Đức, Hà Nha (thượng nguồn sông Thu Bồn).

Người dân nhanh chóng lên mạng xã hội kêu gọi nhau cảnh giác, không nên chủ quan sau khi nước vừa rút. "Gia đình nào ở vùng thấp lụt xã Hòa Vang tạm thời đừng đưa đồ xuống. Nước sông ở quê em Đại Đồng - Đại Lộc (nay là xã Hà Nha) đang lên lại rồi", tài khoản Lê Doanh viết.

Khu vực cầu Ba Khe ở xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ – nay là xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng), nước sông dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông ẢNH: Đ.X

Tối 1.11, nước sông Vu Gia tại cầu Ái Nghĩa dâng cao trở lại gây ngập lụt khu vực ven sông ẢNH: C.Đ.L

Theo anh Doanh, hôm qua nước đã rút khỏi đường liên xã, nhưng trưa nay nước sông dâng lên lại, gây ngập sâu. Lực lượng chức năng đã giăng dây cấm người dân qua lại. Nhiều người ở hạ du đọc tin nhắn cảnh báo mà lòng thêm bất an, bởi nếu thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn nước dâng cao thì phía hạ du sông Yên các làng quê xã Hòa Vang cũng sẽ ngập trở lại.

Chị Đinh Thị Hà (trú xã Hòa Vang) cho biết sau nhiều ngày nhà ngâm trong lũ, người dân dốc sức kê cao đồ đạc tránh lũ nên kiệt sức. "Giờ nước dâng lại, chắc không còn sức mà dọn nữa", chị Hà nói.

Người dân xã Hòa Vang, xã Đại Lộc tất bật dọn bùn, rửa sân, thu gom rác sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Tại rốn lũ xã Đại Lộc, nước lũ dâng cao khiến khu vực chợ Ái Nghĩa bị ngập sâu, gây thiệt hại nhiều tài sản của tiểu thương và người dân.

Cùng chồng tất bật dọn dẹp sau lũ, bà Nguyễn Thị Tính (tiểu thương chợ Ái Nghĩa) kể trước lụt hai vợ chồng đã cẩn thận bọc hàng trong bao nilông, kê cao gần 2 m. Thế nhưng nước dâng quá sức tưởng tượng, tất cả vẫn bị bùn phủ kín. Sau lũ, bà dọn sạp, nhặt lại từng đôi dép, món nào còn dùng được thì bán rẻ, món nào hỏng thì cho bà con.

"Chỉ mong trời đừng mưa lụt nữa, thiệt hại nhiều quá rồi!", bà Tính nghẹn giọng.

Bà Nguyễn Thị Tính dọn từng đôi dép lấm bùn sau lũ, mong trời đừng mưa nữa để có thể buôn bán trở lại ẢNH: HUY ĐẠT

Ám ảnh đêm lũ kinh hoàng: "Cột chân vào giường sợ trôi mất xác"

Những ngày nước rút, ở vùng rốn lũ xã Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc…, người dân vẫn chưa kịp nghỉ ngơi sau đợt lũ kinh hoàng. Họ phải lao vào cào bùn, xúc rác, dọn sân nhà, đường làng... Vừa làm, vừa ngước nhìn trời cầu mong đừng mưa nữa.

Lũ dữ cuốn trôi cả sân nhà của người dân xã Hà Nha ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Hứa Thị Hương (63 tuổi, xã Hà Nha) vẫn còn ám ảnh đêm 30.10 khi nước lên nhanh, căn nhà ngập đến gác lửng, hai vợ chồng bà chỉ biết chắp tay khấn trời.

"Tôi tưởng sẽ chết vì nước dâng lên rất nhanh, vợ chồng ở trên gác lửng không đủ sức để phá mái nhà lên nóc. Mưa càng lớn, nỗi lo sợ càng khủng khiếp... Lúc đó, chỉ còn vái trời ngớt mưa, cho nước rút", bà Hương kể lại.

Bà Hứa Thị Hương vẫn còn ám ảnh đêm lũ lụt kinh hoàng ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Nguyễn Thị Năm (61 tuổi) và chồng, ông Lê Văn Đinh (67 tuổi, xã Hà Nha), cũng chưa hết bàng hoàng. Khi lũ tràn về, nước đã ngập đến gác lửng, hai ông bà không thể đưa mẹ già 107 tuổi lên cao hơn nữa.

"Lúc đó tôi ôm mẹ, nói: Không lẽ mẹ con mình chết trong lũ này hả mẹ? Nước mà dâng thêm nữa, vợ chồng con sẽ ôm mẹ, cột cả 3 người vào đầu giường để nước khỏi cuốn trôi mất xác, con cháu còn tìm thấy...", bà Năm nghẹn ngào nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Năm bên trong căn nhà ngổn ngang sau lũ, giờ lại đối diện với nguy cơ xảy ra đợt lũ mới ẢNH: HUY ĐẠT

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, những người đơn độc, yếu thế càng dễ tổn thương. Bà Nguyễn Thị Tám (56 tuổi, bị tật bẩm sinh) kể, đêm 30.10 nước ngập tận gác lửng, điện thoại hết pin, trời tối om, không còn cách nào cầu cứu.

"Ngồi trong bóng tối, tôi chỉ nghĩ chắc mình sẽ chết, chưa kịp dặn dò con cái gì cả", bà Tám rưng rưng kể lại. May mắn thay, khi trời vừa hửng sáng, bà Tám nghe tiếng trưởng thôn gọi tên. "Họ nhớ tôi là người bị tật nên chèo ca nô qua, cõng tôi sang nhà hàng xóm ở tạm. Tôi đã phát khóc khi được cứu sống", bà Tám kể.

Cơn lũ đi qua khiến người dân sống ven sông Thu Bồn, Vu Gia rơi vào tình cảnh khó khăn, thiệt hại tài sản rất lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng lên lại, bà Tám lại khấn thầm: "Mong trời đất thương dân, đừng mưa nữa... Cận kề cái chết mới thấy quý sự sống. Bình yên là điều người dân chúng tôi thèm nhất lúc này".

Sau lũ, những căn nhà ngập bùn, những đôi tay chai sạn vẫn đang nỗ lực dọn dẹp. Nhưng trong lòng người dân vùng lũ TP.Đà Nẵng là nỗi sợ nước lại lên, ai nấy đều cầu khẩn trời đất đừng mưa cho người dân được yên ổn.