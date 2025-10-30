Vượt đỉnh lịch sử Giáp Thìn 1964, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm

Trưa nay 30.10, trong bản tin lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Vu Gia - Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết hiện mực nước trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đã xuất hiện đỉnh lũ và đang xuống chậm.

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 30.10 trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu ghi nhận mức nước 5,51 m, trên báo động (BĐ) 3 là 1,51 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964 là 0,03 m. Đỉnh lũ năm Giáp Thìn 1964 là 5,48 m, là trận lũ lớn nhất thế kỷ 20 ở Việt Nam.

Mưa lịch sử kéo dài nhiều ngày qua đã làm ngập hơn 76.000 căn nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng ẢNH: VĂN LUẬN

Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15,49 m (dưới BĐ 2 là 0,1 m), tại Ái Nghĩa ở mức 9,83 m (trên BĐ3 là 0,83 m).

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,44 m (trên BĐ3 là 1,44 m), tại Giao Thủy ở mức 9,40 m (trên BĐ3 là 0,6 m), tại Câu Lâu ở mức 5,51 m (trên BĐ3 là 1,51 m), tại Hội An ở mức 3,32 m (trên BĐ3 là 1,32 m).

Ngoài ra, sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 3,17 m (trên BĐ3 là 0,67 m), sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,73 m (trên BĐ3 là 0,03 m).

Tất cả các khu vực đều đã trải qua đỉnh lũ lịch sử, hiện lũ đang xuống chậm trên toàn hệ thống sông.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Theo dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm và xuống ở trên mức BĐ2; riêng sông Hàn, sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An tiếp tục ở trên mức BĐ3; sông Tam Kỳ ở trên mức BĐ2.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn xuống mức BĐ2 đến trên mức BĐ2. Riêng tại Câu Lâu và Hội An tiếp tục duy trì ở mức BĐ3; sông Tam Kỳ xuống ở mức BĐ1, nước đang rút nhưng vẫn còn ở mức rất cao.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay 30.10; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân vùng ngập lụt đi sơ tán ẢNH: C.X

Vì sao lũ vượt mức lịch sử?

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết mưa lũ đợt này rất lớn, diễn biến rất phức tạp, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ lịch sử Giáp Thìn 1964.

"Nguyên nhân khiến lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ lịch sử Giáp Thìn 1964 là do đợt mưa này rất lớn, kéo dài và phân bổ trên diện rộng toàn thành phố chứ không riêng gì chỉ xảy ra ở các địa bàn miền núi như trước đây. Mưa năm nay "kinh khủng", lại diễn biến phức tạp", ông Tý nói.

Mưa lịch sử kéo dài nhiều ngày qua đã làm ngập hơn 76.000 căn nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 30 xã, phường bị ngập nặng.

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ với 15.886 người ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; người dân được bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Đến nay, mưa lũ tại TP.Đà Nẵng đã làm 7 người chết; trong đó có 4 người chết trực tiếp do thiên tai, 3 người chết gián tiếp do thiên tai, cần xác minh. Ngoài ra, có 4 người mất tích, 21 người bị thương; 50 căn nhà bị sập, 94 căn nhà hư hỏng…