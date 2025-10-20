Tây Ninh: Mưa lũ khẩn cấp, nước sông Vàm Cỏ Đông vượt báo động III

Ngày 20.10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo - cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đã lên nhanh theo triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Nhiều khu vực ghi nhận mực nước ở mức báo động II (BĐ.II), và có nơi đã trên mức BĐ.III. Riêng khu vực sông Bến Đá và Đồng Tháp Mười, nước tiếp tục lên do mưa tại chỗ và lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Nước lũ đã tràn vào nhiều nơi trong khu vực nội đồng tại khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh từ nhiều ngày qua ẢNH: B.B

Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Cụ thể, đỉnh lũ tại trạm Bến Lức (sông Vàm Cỏ Đông) được dự báo có thể đạt 160 cm vào ngày 23.10, cao hơn BĐ.III 10 cm. Cùng ngày, tại trạm Gò Dầu Hạ, đỉnh lũ có thể đạt 120 cm, chạm mức BĐ.III. Trên sông Vàm Cỏ Tây, trạm Mộc Hóa dự báo đỉnh lũ đạt 200 cm (mức BĐ.III) vào ngày 24.10.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cảnh báo hàng loạt khu vực bị nguy cơ cao sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng gồm các xã ven sông như Cần Đước, Cần Giuộc, Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn, Đức Hòa. Nguy cơ ngập cũng xảy ra tại các vùng trũng thấp thuộc Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại các bờ sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và rạch Bến Đá thuộc các xã như Gò Dầu, Trảng Bàng, Cần Đước, Cần Giuộc... Các xã ở phía Bắc của tỉnh được cảnh báo về khả năng vỡ đê điều.

Lực lượng tại chỗ giúp người dân thu hoạch lúa để "chạy lũ" ẢNH: B.B

Lũ lụt được cảnh báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực. Ngoài ra, các đô thị lớn có khả năng bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Trước đó, tình trạng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra kéo dài trong tuần qua do nước từ thượng nguồn đổ về và mưa lớn tại chỗ. Nhiều tuyến đê bao đã bị vỡ, một diện tích lúa và cây ăn trái khu vực Đồng Tháp Mười đã bị ngập lũ, thiệt hại nghiêm trọng. Hiện, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đã thống kê thiệt hại, đồng thời cảnh báo để người dân chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ.