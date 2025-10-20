Cảnh báo dịch bệnh sau mưa lũ

TS-BS Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau bão, lũ, môi trường sống thường bị ô nhiễm nặng nề do nước ngập, rác thải, xác động vật, hệ thống thoát nước tắc nghẽn, trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho vi khuẩn và virus gây bệnh phát triển.

Sau bão lũ, môi trường sống thường bị ô nhiễm nặng nề ẢNH: TUẤN MINH

Theo bác sĩ Thư, các bệnh đường hô hấp (viêm phổi, cảm cúm, Covid-19) chiếm tỷ lệ cao nhất sau thiên tai do tập trung đông người trong khu sơ tán, không đủ thông gió và dễ lây truyền qua giọt bắn.

Đáng lưu ý, trong điều kiện vệ sinh kém, rất dễ bị tiêu chảy, viêm gan A, viêm gan E, tả, thương hàn do sử dụng nước hoặc thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Cạnh đó, bác sĩ Thư cũng cảnh báo, nấm mốc và ô nhiễm thực phẩm dễ xảy ra, đặc biệt thường xảy ra sau 48 giờ khi khu vực bị ngập do việc bảo quản thực phẩm bị ảnh hưởng, gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

Ngoài ra, nước đọng và rác thải cũng tạo điều kiện cho muỗi và chuột sinh sôi, cần ngăn ngừa các bệnh do muỗi và động vật gặm nhấm như sốt xuất huyết, sốt rét, leptospirosis (bệnh chuột truyền).

Vệ sinh tay, an toàn thực phẩm ngừa dịch bệnh

"Để ngăn ngừa bệnh dịch trong mùa mưa lũ, đặc biệt sau những đợt lụt, vệ sinh tay là biện pháp quan trọng nhất", bác sĩ Thư nhấn mạnh. Theo đó, cần rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc dùng dung dịch cồn sát khuẩn. Vệ sinh tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi xử lý rác, lau dọn nước.

Cần lưu ý bất kỳ ai cũng có thể bị thương trong quá trình dọn rửa vệ sinh ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó, cần chú trọng ngăn ngừa bệnh lây qua thực phẩm ô nhiễm, thực phẩm cần được bảo quản khô ráo, đậy kín. Loại bỏ ngay thực phẩm cần được bảo quản lạnh nếu đã để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Người có triệu chứng bệnh truyền nhiễm (như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, viêm gan E, tiêu chảy) không được chế biến hoặc phục vụ thức ăn.

Trước nguy cơ nhiễm vi khuẩn trong nước gây ra rủi ro lớn cho sức khỏe, làm lây lan dịch bệnh đường tiêu hóa, để có nước an toàn, bác sĩ Thư hướng dẫn: đun sôi nước ít nhất 1 phút trước khi uống.

Nếu không có nước sạch, có thể pha 1/8 thìa cà phê thuốc tẩy clo (loại không mùi, chứa 5,25% natri hypoclorit) cho mỗi 3,8 lít nước. Clo hoạt tính thường bất hoạt hơn 99,99% vi khuẩn và vi rút đường ruột. Với nước giếng cần làm sạch và khử trùng bằng dung dịch clo. Phải đợi ít nhất 48 giờ sau khử trùng và cần được kiểm tra (tìm vi khuẩn coliform và E.coli) trước khi sử dụng nước.

Vẫn theo bác sĩ Thư, người tham gia dọn dẹp hoặc tiếp xúc với nước lũ cần được trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ; tránh chạm tay bẩn vào mặt hoặc miệng. Bất kỳ ai bị thương trong quá trình vệ sinh cần được chăm sóc vết thương ngay lập tức và đánh giá nhu cầu tiêm phòng uốn ván.

Khi nước rút, việc tổng vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ khu vực sinh hoạt, bệnh viện, trường học là vô cùng cần thiết. Theo đó, lau rửa sàn, tường, đồ dùng, khử khuẩn bằng dung dịch clo loãng (0,1 - 0,5%); xử lý nấm mốc, côn trùng, kiểm tra làm sạch hệ thống thông khí đảm bảo thông khí tự nhiên; kiểm tra nguồn nước, hệ thống xử lý rác thải, nhà ăn, khu vệ sinh…

Người dân khi có các dấu hiệu bất thường (sốt, phát ban, tiêu chảy, nhiễm trùng da...) cần thông báo với nhân viên y tế, đến khám tại cơ sở y tế để phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh.

Phòng ngừa các bệnh da liễu thường gặp

Theo Bệnh viện Da liễu Hà Nội, sau mưa lụt, môi trường thường ẩm ướt, nước bẩn, vệ sinh kém..., là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng phát bệnh, gây bệnh da liễu.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, khi dọn rửa vệ sinh cần dùng găng tay ẢNH: TUẤN MINH

Để phòng các bệnh da liễu, cần giữ da khô ráo, tránh mặc quần áo ướt, hạn chế đi chân trần, đặc biệt ở những nơi ẩm ướt. Giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với nước bẩn, rửa sạch ngay khi tiếp xúc; sử dụng chất diệt khuẩn và giữ vết thương luôn khô.

Tránh ngâm chân tay lâu trong nước bẩn, nước lũ; tắm rửa hàng ngày, thay quần áo khô thoáng; rửa tay chân bằng xà phòng sát khuẩn. Khi có dấu hiệu bất thường trên da, cần đi khám sớm để điều trị kịp thời, tránh biến chứng.



Các bệnh da liễu rất thường gặp là: nấm da (da nổi mẩn đỏ, có vảy hoặc bị bợt trắng, cảm giác khó chịu, ngứa; thường xuất hiện ở vùng nách, bẹn, kẽ tay, kẽ chân hoặc những nơi dễ ẩm ướt); nhiễm trùng da (da bị sưng nề, đỏ, có thể có mủ, loét, chảy dịch, có thể có mùi hôi hoặc cảm giác đau); nổi mề đay (da xuất hiện các mảng đỏ, sưng, ngứa) có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc với nước mưa lạnh hoặc môi trường ẩm ướt. mặc áo mưa, tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, giữ ấm cơ thể.

Viêm da tiếp xúc cũng rất thường gặp với các triệu chứng da nổi mẩn đỏ, phồng rộp, có thể ngứa hoặc rát do tiếp xúc với các tác nhân gây tổn thương da trong nước lũ như: hóa chất, rác thải... Để tránh mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với nước lũ và chất thải. Sử dụng găng tay, ủng, áo bảo hộ khi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt.