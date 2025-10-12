Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ Y tế khuyến nghị phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ
Video Sức khỏe

Bộ Y tế khuyến nghị phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ

Trang Châu
Trang Châu
12/10/2025 05:00 GMT+7

Mới đây, Bộ Y tế vừa thông báo đến cơ quan báo chí tuyên truyền về việc bảo đảm sức khỏe người dân mùa mưa lũ. Trong đó, đáng chú ý về an toàn vệ sinh thực phẩm và các bệnh dễ lây nhiễm chéo trong mùa lũ.

Theo Bộ Y tế, trong mùa mưa lũ, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chính là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, an toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thực phẩm bẩn, chứa vi khuẩn, hóa chất độc hại, chất bảo quản không rõ nguồn gốc hoặc phụ gia nguy hiểm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe, đặc biệt trong mùa lũ lụt. 

Bộ Y tế khuyến nghị phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ- Ảnh 1.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe trong mùa lũ lụt

 

