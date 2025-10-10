Chế độ ăn này có thể cứu được 15 triệu người mỗi năm

Báo cáo cập nhật của EAT-Lancet (2025), được tạp chí The Lancet đăng đầu tháng 10, khẳng định chế độ ăn vừa giữ sức khỏe con người vừa giảm tác động xấu lên môi trường là "Chế độ ăn vì sức khỏe con người và hành tinh" (Planetary Health Diet - PHD).

Theo đó, khẩu phần nên tập trung vào thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, đậu hạt, các loại quả có vỏ; hạn chế thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa, cá và thịt chỉ dùng với số lượng vừa phải. Báo cáo nhấn mạnh chế độ này không mang tính ép buộc mà là hướng linh hoạt theo văn hóa và truyền thống ẩm thực địa phương.