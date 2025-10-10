Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Sức khỏe

Chế độ ăn này có thể cứu được 15 triệu người mỗi năm

Trang Châu
Trang Châu
10/10/2025 14:14 GMT+7

Báo cáo EAT-Lancet 2025 của tạp chí The Lancet (Anh) mới công bố cho rằng nếu nhiều người áp dụng chế độ ăn Planetary Health Diet có thể ngăn chặn tới 15 triệu ca tử vong sớm hàng năm, đồng thời giảm gánh nặng chi phí y tế và hỗ trợ bảo vệ môi trường.

Báo cáo cập nhật của EAT-Lancet (2025), được tạp chí The Lancet đăng đầu tháng 10, khẳng định chế độ ăn vừa giữ sức khỏe con người vừa giảm tác động xấu lên môi trường là "Chế độ ăn vì sức khỏe con người và hành tinh" (Planetary Health Diet - PHD). 

Theo đó, khẩu phần nên tập trung vào thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, đậu hạt, các loại quả có vỏ; hạn chế thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa, cá và thịt chỉ dùng với số lượng vừa phải. Báo cáo nhấn mạnh chế độ này không mang tính ép buộc mà là hướng linh hoạt theo văn hóa và truyền thống ẩm thực địa phương.

Chế độ ăn này có thể cứu được 15 triệu người mỗi năm - Ảnh 1.

Chế độ ăn tốt cho sức khỏe và bảo vệ môi trường

