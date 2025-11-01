Lao xuống dòng nước xiết cứu người, tổ trưởng an ninh thôn khiến ai cũng nể phục

Sáng 1.11, Ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết, tổ trưởng an ninh trật tự (ANTT) thôn Mỹ Thạch đã cứu được một người bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30.10, ông N.C.T (41 tuổi, thôn Mỹ Thạch) điều khiển xe máy qua bờ tràn nối thôn Phú Hưng - Thuận Hòa thì bị dòng nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe.

Tổ trưởng tổ ANTT thôn lao xuống nước lũ cứu người ẢNH: BÌNH HIỆP

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Công Vân, Tổ trưởng tổ ANTT thôn đang trực ở gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu người. Không chút do dự, ông Vân quấn dây thừng vào người rồi lao xuống dòng nước lạnh và chảy xiết để tiếp cận nạn nhân.

Sau gần 15 phút vật lộn trong dòng nước xiết, với sự hỗ trợ của lực lượng trên bờ, ông Vân đưa được người bị nạn lên an toàn dù người này khá hoảng loạn, kiệt sức. Chiếc xe máy của nạn nhân sau đó cũng được trục vớt lên bờ.