Tháo dỡ khẩn cấp đường công vụ cản trở thoát lũ

Ngày 28.10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan xử lý khẩn cấp, tháo dỡ các tuyến đường công vụ gây ách tắc dòng chảy cản trở thoát lũ trên địa bàn.

Các đơn vị đang khẩn trương tháo dỡ các tuyến đường công vụ gây ách tắc dòng chảy cản trở thoát lũ ẢNH: TRANG ANH

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường. Dự báo từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các sở, ngành và địa phương, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh vẫn chưa thực hiện triệt để việc tháo dỡ đường công vụ, một số vị trí tháo dỡ còn mang tính đối phó.

Việc chậm trễ này đã tạo ra những "đập nhân tạo", cản trở nghiêm trọng khả năng thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khó lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khi mưa lớn xảy ra.

Những tuyến đường công vụ như những "đập nhân tạo" ẢNH: TRANG ANH

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh khẩn trương, kiên quyết tháo dỡ toàn bộ các đường công vụ, vật cản đang gây ách tắc dòng chảy tại Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ QL1D đến QL19.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm dòng chảy thông suốt tuyệt đối, không để chướng ngại vật thi công ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Trường hợp để xảy ra sự cố ngập lụt gây thiệt hại về người và tài sản do không thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ, Giám đốc Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Dự kiến công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành trước 30.10 ẢNH: TRANG ANH

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị đã triển khai công tác tháo dỡ trong nhiều ngày qua và dự kiến hoàn thành trước ngày 30.10. Cũng theo đơn vị này, việc tháo dỡ đường công vụ cũng gây ảnh hưởng đến việc thi công các dự án vì không còn đường vận chuyển vật liệu.