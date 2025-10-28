Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tháo dỡ khẩn cấp đường công vụ cản trở thoát lũ

Đức Nhật
28/10/2025 17:48 GMT+7

Việc chậm trễ tháo dỡ những tuyến đường công vụ đã tạo ra 'đập nhân tạo' cản trở thoát lũ, đe dọa an toàn dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 28.10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan xử lý khẩn cấp, tháo dỡ các tuyến đường công vụ gây ách tắc dòng chảy cản trở thoát lũ trên địa bàn.

Tháo dỡ khẩn cấp đường công vụ tạo ‘đập nhân tạo’ cản trở thoát lũ - Ảnh 1.

Các đơn vị đang khẩn trương tháo dỡ các tuyến đường công vụ gây ách tắc dòng chảy cản trở thoát lũ

ẢNH: TRANG ANH

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường. Dự báo từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các sở, ngành và địa phương, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh vẫn chưa thực hiện triệt để việc tháo dỡ đường công vụ, một số vị trí tháo dỡ còn mang tính đối phó.

Việc chậm trễ này đã tạo ra những "đập nhân tạo", cản trở nghiêm trọng khả năng thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khó lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khi mưa lớn xảy ra.

Tháo dỡ khẩn cấp đường công vụ tạo ‘đập nhân tạo’ cản trở thoát lũ - Ảnh 2.

Những tuyến đường công vụ như những "đập nhân tạo"

ẢNH: TRANG ANH

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh khẩn trương, kiên quyết tháo dỡ toàn bộ các đường công vụ, vật cản đang gây ách tắc dòng chảy tại Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ QL1D đến QL19.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm dòng chảy thông suốt tuyệt đối, không để chướng ngại vật thi công ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Trường hợp để xảy ra sự cố ngập lụt gây thiệt hại về người và tài sản do không thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ, Giám đốc Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Tháo dỡ khẩn cấp đường công vụ tạo ‘đập nhân tạo’ cản trở thoát lũ - Ảnh 3.

Dự kiến công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành trước 30.10

ẢNH: TRANG ANH

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị đã triển khai công tác tháo dỡ trong nhiều ngày qua và dự kiến hoàn thành trước ngày 30.10. Cũng theo đơn vị này, việc tháo dỡ đường công vụ cũng gây ảnh hưởng đến việc thi công các dự án vì không còn đường vận chuyển vật liệu.

Toàn cảnh 17h: Miền Trung mưa đến khi nào | Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
