Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai chuyển đổi hơn 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án

Đức Nhật
Đức Nhật
27/10/2025 14:33 GMT+7

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua việc chuyển đổi 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua việc chuyển đổi 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong số này, đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Nghi, do Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư. Dự án này sẽ chuyển đổi 27,6 ha đất rừng sản xuất tại xã Tây Sơn và xã An Nhơn Tây.

Gia Lai chuyển đổi hơn 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án - Ảnh 1.

Gia Lai sẽ chuyển đổi 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án trên địa bàn tỉnh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ Km77+820 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua P.Hoài Nhơn Tây sẽ chuyển đổi 8,8 ha rừng sản xuất. Đây là dự án do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện.

Ngoài ra, để thực hiện dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại P.Quy Nhơn Tây, hơn 5 ha rừng sản xuất sẽ được chuyển đổi. Dự án nhà máy chế biến dăm gỗ Thủy Hà Bình Định tại P.Hoài Nhơn Nam khi triển khai cũng phải chuyển đổi 2,3 ha rừng sản xuất.

Dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lân cận sẽ chuyển đổi hơn 33 ha rừng phòng hộ tại xã Phù Mỹ Đông.

Ngoài ra, dự án khu cải táng xã Phù Mỹ Đông sẽ chuyển đổi hơn 2,6 ha rừng sản xuất. Dự án trang trại chăn nuôi gà an toàn sinh học tại xã Hòa Hội cũng cần chuyển đổi hơn 1 ha rừng sản xuất.

Tin liên quan

Chuyển đổi đất rừng trồng làm sân golf ở Gia Lai: Có còn giữ được rừng thông, đồi cỏ hồng?

Chuyển đổi đất rừng trồng làm sân golf ở Gia Lai: Có còn giữ được rừng thông, đồi cỏ hồng?

Việc triển khai dự án sân golf Đak Đoa, H.Đak Đoa (Gia Lai) đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Khám phá thêm chủ đề

đất rừng Rừng sản xuất rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận