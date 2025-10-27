Gia Lai chuyển đổi hơn 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua việc chuyển đổi 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong số này, đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Nghi, do Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư. Dự án này sẽ chuyển đổi 27,6 ha đất rừng sản xuất tại xã Tây Sơn và xã An Nhơn Tây.

Gia Lai sẽ chuyển đổi 80 ha đất rừng để triển khai 7 dự án trên địa bàn tỉnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ Km77+820 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua P.Hoài Nhơn Tây sẽ chuyển đổi 8,8 ha rừng sản xuất. Đây là dự án do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện.

Ngoài ra, để thực hiện dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại P.Quy Nhơn Tây, hơn 5 ha rừng sản xuất sẽ được chuyển đổi. Dự án nhà máy chế biến dăm gỗ Thủy Hà Bình Định tại P.Hoài Nhơn Nam khi triển khai cũng phải chuyển đổi 2,3 ha rừng sản xuất.

Dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lân cận sẽ chuyển đổi hơn 33 ha rừng phòng hộ tại xã Phù Mỹ Đông.

Ngoài ra, dự án khu cải táng xã Phù Mỹ Đông sẽ chuyển đổi hơn 2,6 ha rừng sản xuất. Dự án trang trại chăn nuôi gà an toàn sinh học tại xã Hòa Hội cũng cần chuyển đổi hơn 1 ha rừng sản xuất.