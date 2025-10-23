Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai hợp tác cùng VNPT về chuyển đổi số

Đức Nhật
Đức Nhật
23/10/2025 18:32 GMT+7

Tỉnh Gia Lai và VNPT ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện.

Ngày 23.10, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện trong 4 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ở lĩnh vực hạ tầng số, VNPT sẽ tư vấn, đầu tư và triển khai các giải pháp hạ tầng băng rộng cố định và di động 4G/5G, điện toán đám mây, Internet vạn vật, đồng thời đảm bảo an toàn - an ninh mạng, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện tại địa phương.

Gia Lai ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong phát triển chính quyền số, hai bên thống nhất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, trung tâm điều hành thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu lớn, hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Với kinh tế số, VNPT sẽ triển khai các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, tài nguyên - môi trường; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

Trong xã hội số, VNPT sẽ phối hợp triển khai các chương trình giáo dục và y tế thông minh, công dân số, "Bình dân học vụ số"; mở rộng gói cước Internet ưu đãi, phổ cập kỹ năng số và phát triển văn hóa số trong cộng đồng.

Đáng chú ý, VNPT cũng cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an ninh - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền số và an toàn thông tin trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Viettel

Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Viettel

Ngày 11.9, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

