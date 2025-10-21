Thanh niên quân đội ứng xử văn hóa trong mọi tình huống giao thông

Đến dự có thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.



Tham gia lễ phát động có Cục Chính trị Quân đoàn 34, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Công an tỉnh Gia Lai và Tỉnh đoàn Gia Lai.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 13.716 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.672 người, làm bị thương 9.186 người, hậu quả để lại rất nặng nề. Vì vậy, xây dựng văn hóa giao thông, ý thức tham gia giao thông là vấn đề tối quan trọng đối với cả trong và ngoài quân đội.

Ngày hội "Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông" năm 2025 được tổ chức tại Gia Lai với nhiều hoạt động ý nghĩa ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trong dịp này như cán bộ, đoàn viên, thanh niên các lực lượng đã tổ chức tuần hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền về Ngày hội "Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông" năm 2025 trên một số tuyến đường; hướng dẫn và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn…

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh: "Xây dựng văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức, thay đổi hành vi và tạo nên thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật và là một chuẩn mực đạo đức truyền thống, văn minh của mọi người, nhằm bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nhất là khi tham gia giao thông.

Ngày hội "Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông" với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, các hình thức sân khấu hóa…; nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các lực lượng tổ chức tuần hành tuyên truyền về Ngày hội "Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông" ẢNH: TRẦN HIẾU

Đối với quân đội, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Các đơn vị quân đội thường xuyên phối hợp với các tổ chức, lực lượng ngoài quân đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xung kích trong xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện an toàn giao thông; các mô hình như "Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm luật Giao thông", "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn"... hoạt động ngày càng hiệu quả.