Thanh Hóa thi đua vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Sáng 29.10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên chính thức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025 - 2030, với chủ đề "Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư bày tỏ ấn tượng với kết quả các phong trào thi đua của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước, thuộc nhóm 8 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; có nhiều dự án lớn hoàn thành; đứng thứ 3 cả nước về số sản phẩm OCOP; thứ 4 về thu hút khách du lịch, và thứ 5 về tổng doanh thu ngành du lịch…

An sinh xã hội ở Thanh Hóa được quan tâm nhiều hơn khi đã xóa được hơn 14.700 nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Thanh Hóa tính đến năm 2025 chỉ còn 0,52%...

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

"Có thể nói, đi đến đâu, ở lĩnh vực nào, thời điểm nào của vùng đất này, chúng ta cũng nhìn thấy những tấm gương sáng, những hành động ý nghĩa, những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, vừa kế thừa những giá trị tốt đẹp của quê hương, vừa thích ứng với yêu cầu mới, xu thế mới của đất nước", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhìn nhận.

Phó chủ tịch nước lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa thời gian tới cần đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Quan tâm nhiều hơn tới cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các lực lượng trực tiếp lao động, chiến đấu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tôn vinh, khen thưởng 321 cá nhân, tập thể

Tại đại hội, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: "Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 ẢNH: PHÚC NGƯ

Trong 7 nhóm lĩnh vực phát động thi đua giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn, đặt lên hàng đầu đối với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, các quy định về phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng…; thi đua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án lớn, trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Tại đại hội, 321 cá nhân, tập để đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa tôn vinh, khen thưởng.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện các phong trào thi đua, đã có hàng chục ngàn cá nhân, tập thể ở tỉnh Thanh Hóa được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng, gồm: 1 Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 10 Huân chương Độc lập; 163 Huân chương Lao động; 67 Cờ Thi đua của Chính phủ; 391 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 19.619 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 253 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 771 cờ Thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa, và 1.030 tập thể lao động xuất sắc.