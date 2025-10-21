Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

TTXVN
TTXVN
21/10/2025 06:23 GMT+7

Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn...

Chiều tối 20.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ 14 của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư là thành viên Hội đồng.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu cần thống nhất ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào nửa đầu tháng 12.2025, trên cơ sở cân đối với lịch họp của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng giao Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư phối hợp Đài truyền hình VN có hình ảnh giới thiệu trang trọng từng tấm gương điển hình; Bộ Nội vụ có hướng dẫn rà soát lại những trường hợp cần tôn vinh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; yêu cầu TP.Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt, chu đáo, an toàn các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

