Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Kịp thời tôn vinh gương người tốt, việc tốt

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, ngành của tỉnh Lâm Đồng chú trọng phát hiện, tôn vinh và khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt.

Theo Phó chủ tịch nước, thi đua khen thưởng phải đổi mới toàn diện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, tránh hình thức, phải "người thật, việc thật, kết quả thật".

15 tập thể và cá nhân điển hình trong các lĩnh vực được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động cho 4 tập thể.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trường THCS Lê Văn Tám được trao Huân chương Lao động hạng I; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Công ty CP Viên Sơn nhận Huân chương Lao động hạng III.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho 4 tập thể ẢNH: LÂM VIÊN

Phó chủ tịch nước cũng trao Huân chương Lao động hạng I cho ông Điểu Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) và bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhận Huân chương Lao động hạng II; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, nhận Huân chương Lao động hạng III.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho 4 cá nhân ẢNH: LÂM VIÊN

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống ẢNH: LÂM VIÊN

Phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết phong trào thi đua yêu nước những năm qua đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa từ biên cương đến vùng hải đảo. Toàn tỉnh có 254 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 163 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; gần 22.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại đại hội ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có vị trí địa chính trị quan trọng, hội tụ tiềm năng về tài nguyên, truyền thống văn hóa và nguồn nhân lực để phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, phong trào thi đua ở tỉnh phải chú trọng yếu tố văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ và lôi cuốn toàn dân tham gia.

Tại đại hội, có 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, ông Hồ Văn Mười phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, bám sát nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua khen thưởng ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua; xây dựng tiêu chí rõ ràng, minh bạch để bảo đảm việc đánh giá, bình xét khen thưởng thật sự công bằng và chính xác.