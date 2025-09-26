Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/09/2025 18:03 GMT+7

Hà Nội đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Ngày 26.9, Thành ủy - HĐND - UBND - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội

ẢNH: VIẾT THÀNH

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010, sau gần 15 năm, thu nhập bình quân khu vực nông thôn ở Hà Nội tăng từ 13 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 74,3 triệu đồng/người/năm (năm 2024), đứng đầu cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.

Cạnh đó, hạ tầng nông thôn của TP.Hà Nội cũng phát triển đồng bộ, hiện đại. Giai đoạn 2010 - 2024, thành phố huy động hơn 185.000 tỉ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 21.000 tỉ đồng.

Đến hết năm 2024, Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 60%); 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 29%).

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đón nhận các danh hiệu cao quý. Thành tựu này không chỉ của riêng Hà Nội mà còn là thành tựu chung của cả nước.

Theo ông Hoan, chương trình xây dựng nông thôn mới không dừng ở mục tiêu phát triển hạ tầng nông thôn mà còn hướng đến mục tiêu thay đổi toàn diện, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, đáng để quay về.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, Hà Nội cần tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đưa phong trào đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khẳng định, Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch; đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ...

Tin liên quan

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.12 (TP.HCM) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.

Xem thêm bình luận