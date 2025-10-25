Câu chuyện xúc động của vị bác sĩ trong Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 - 2030), phần giao lưu với các điển hình tiên tiến đã mang đến những câu chuyện sâu sắc, đầy cảm hứng về sự cống hiến thầm lặng.

Sau phần giao lưu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chia sẻ một thông tin rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nghĩa tình của TP.HCM.

Từ khát khao trả nợ cuộc đời

Phần giao lưu gây xúc động mạnh mẽ với câu chuyện của Thầy thuốc nhân dân - bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Chia sẻ về động lực thôi thúc ông cống hiến suốt 30 năm, bác sĩ Giáp kể về tuổi thơ không may mắn của mình.

Ông sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo và sớm mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. "Trong số 21 đứa trẻ bị bệnh cùng thời, chỉ một mình tôi sống sót", bác sĩ Giáp nhớ lại.

Suốt 4 năm nằm trên giường bệnh, ông thấu hiểu sâu sắc "nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được chăm sóc, được yêu thương của một người bệnh". Chính từ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, của các cô chú công nhân, ông luôn mang trong mình cảm giác "đã nợ cuộc đời một cái gì đó" và quyết tâm trở thành bác sĩ.

Kỷ niệm day dứt nhất là vào năm 1994, khi bác sĩ về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đi khám từ thiện tại huyện Xuyên Mộc. Ông gặp một bệnh nhân bị mù cả 2 mắt do đục thủy tinh thể gần 2 năm. Khi ông hỏi tại sao không đi khám, người con gái đứng bên chỉ biết lau nước mắt. Người cha mù lòa ngước đôi mắt trắng xóa lên trần nhà, chậm rãi nói: "Không có tiền, bác sĩ ơi".

Câu nói đó đã ám ảnh và thôi thúc ông, khởi xướng chương trình phòng chống mù lòa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, chương trình đã khám miễn phí cho hơn 100.000 bệnh nhân và phẫu thuật cho hàng chục ngàn người.

"Thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối"

Một động lực khác đến vào năm 2012, khi ông phát hiện 68% học sinh tại một trường trung học bị tật khúc xạ. Ông gặp một bé gái lớp 7 bị cận 4 độ, nói rằng đã xin mẹ cắt kính 2 năm nhưng "mẹ bảo chừng nào có tiền mới cắt". Hằng ngày, bé phải chép bài của bạn, "nhưng phải cho bạn củ sắn, củ khoai, cục kẹo hay cây viết thì bạn mới cho chép".

Ba điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 - 2030). Từ phải qua: bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, bà Võ Thị Trung Trinh, ông Lý Ngọc Minh ẢNH: THÚY LIỄU

Từ đó, chương trình "Chăm sóc mắt học đường" ra đời, đã khám sàng lọc cho hơn 200.000 học sinh và tặng hơn 20.000 cặp kính miễn phí.

Bệnh viện của ông cũng duy trì chương trình "Chén cháo nghĩa tình" suốt 8 năm, cung cấp hơn 50.000 suất cháo, sữa miễn phí cho các bệnh nhân lớn tuổi, mệt mỏi sau ca mổ.

Bác sĩ Giáp khẳng định, mọi động lực đều "xuất phát từ thực tế nhu cầu của bệnh nhân". Ông nhắc lại câu nói của cố bác sĩ Trần Tấn Trâm (Bệnh viện Nhi đồng 1) đã truyền cảm hứng cho ông: "Thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối".

Tại đại hội, ông Giáp cũng vui mừng báo tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công nhận Việt Nam xóa bỏ hoàn toàn bệnh mắt hột vào năm 2025. Ông gửi gắm đến các bác sĩ trẻ hãy nỗ lực rèn luyện y đức, như ca can thiệp bào thai thành công gần đây tại Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1, để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Lương y như từ mẫu".

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp cũng đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong phần phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đồng ý cấp kinh phí giúp bệnh viện xây dựng phòng khám mắt lưu động.

"Đây là một chủ trương hết sức hợp lòng dân và rất phù hợp tinh thần nhân văn của thành phố. Về phía lãnh đạo thành phố hoàn toàn đồng ý sẽ cấp kinh phí để bệnh viện sẽ thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này và giao cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện trong thời gian tới", ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng ý chủ trương cấp kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: THÚY LIỄU

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước TP.HCM

Đại hội cũng được giao lưu với Anh hùng Lao động - Nghệ nhân nhân dân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Long 1, ông Lý Ngọc Minh. Ông Minh chia sẻ hành trình hơn 50 năm làm nghề gốm sứ với triết lý "một sản phẩm có giá trị không chỉ ở phần hữu hình mà còn ở giá trị văn hóa ẩn chứa bên trong".

Từ bộ sưu tập "Hồn Việt", "Sơn Hà Cẩm Tú", "Trống đồng Đông Sơn" đến "Hoa sen Bleu de Huế", mỗi sản phẩm của Minh Long 1 đều được ông gửi gắm tâm huyết gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, đưa gốm Việt vươn tầm thế giới.

"Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người Việt Nam", ông Minh đúc kết triết lý nghề của mình, cũng là thông điệp về lòng tự hào và khát vọng lan tỏa văn hóa Việt.

Còn bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, chia sẻ về hành trình đổi mới tư duy trong xây dựng chính quyền số. Theo bà, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ, mà là đưa công nghệ vào cuộc sống, để người dân tiếp cận dịch vụ công "mọi lúc, mọi nơi".

Ứng dụng "Công dân số", trợ lý ảo hành chính, hay các giải pháp số trong y tế, giáo dục, giao thông… đang giúp TP.HCM tiến gần hơn tới mô hình chính quyền phục vụ, minh bạch, hiện đại.

"Động lực của chúng tôi đến từ hình ảnh những cô chú, anh chị, đoàn viên tình nguyện đưa công nghệ đến từng nhà, từng người. Đó chính là những viên gạch nhỏ xây nên một thành phố số đáng sống", bà Trinh nói.