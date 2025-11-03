Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Tây Ninh thông tin vụ tai nạn chết người 'nghi tự tử'

Bắc Bình
Bắc Bình
03/11/2025 21:49 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường ĐT.830 (Tây Ninh) liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân cố ý tự tử.

Ngày 3.11, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông "lỡ trộm tài sản của công ty, đã viết thư tuyệt mệnh rồi lao xe container tự tử". Vụ tai nạn được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Liên quan đến vụ tai nạn này, chiều 3.11, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 55 phút ngày 15.10 tại Km 46+500m đường ĐT.830 (thuộc ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh).

Vào thời điểm trên, tài xế N.H.D (39 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuyên Mộc, TP.HCM) điều khiển xe ô tô đầu kéo chở container lưu thông theo hướng từ Đức Hòa về Bến Lức (hướng ra QL1). Khi đến địa Km 46+500m đường ĐT.830, chiếc xe container đã bất ngờ va chạm vào ông H.V.D (46 tuổi, ngụ ấp Đương Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và xã Thạnh Lợi, thời điểm xảy ra tai nạn, ông D. đang đi bộ vượt qua dải phân cách. Hiện vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tây Ninh: Tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn chết người

Tây Ninh: Tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn chết người

Chiếc xe tải do tài xế ngụ tỉnh Tây Ninh điều khiển vượt ẩu trên QL1 đã va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông ngụ tỉnh Vĩnh Long chạy cùng chiều khiến người này tử vong tại chỗ.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh tử tử mạng xã hội cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận