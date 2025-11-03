Công an Tây Ninh thông tin vụ tai nạn chết người 'nghi tự tử'

Ngày 3.11, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông "lỡ trộm tài sản của công ty, đã viết thư tuyệt mệnh rồi lao xe container tự tử". Vụ tai nạn được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Liên quan đến vụ tai nạn này, chiều 3.11, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 55 phút ngày 15.10 tại Km 46+500m đường ĐT.830 (thuộc ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh).

Vào thời điểm trên, tài xế N.H.D (39 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuyên Mộc, TP.HCM) điều khiển xe ô tô đầu kéo chở container lưu thông theo hướng từ Đức Hòa về Bến Lức (hướng ra QL1). Khi đến địa Km 46+500m đường ĐT.830, chiếc xe container đã bất ngờ va chạm vào ông H.V.D (46 tuổi, ngụ ấp Đương Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và xã Thạnh Lợi, thời điểm xảy ra tai nạn, ông D. đang đi bộ vượt qua dải phân cách. Hiện vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ theo quy định của pháp luật.