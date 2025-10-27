Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh: Chờ nâng cấp con đường 'đau khổ' - quốc lộ 62

Bắc Bình
Bắc Bình
27/10/2025 19:50 GMT+7

Tuyến quốc lộ 62 qua tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, sau 10 năm chờ đợi, người dân hồ hởi hy vọng khi dự án nâng cấp trị giá hơn 3.200 tỉ đồng đã được lấy ý kiến cộng đồng.

Quốc lộ 62 - con đường 'đau khổ'

Ngày 27.10, UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp Ban quản lý dự án 3 (thuộc Cục đường bộ, Bộ Xây dựng) tổ chức buổi họp "Tham vấn cộng đồng về tác động môi trường - xã hội và dân tộc thiểu số" của dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62.

Tuyến quốc lộ 62 (nối trung tâm chính trị của tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười) đã xuống cấp từ lâu, được người dân ví von là "con đường đau khổ".

Tây Ninh: Người dân được tham vấn nâng cấp Quốc lộ 62 - “con đường đau khổ” - Ảnh 1.

Quốc lộ 62 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua

ẢNH: B.B

Tại buổi họp, đại diện cho 350 hộ dân bị ảnh hưởng đều bày tỏ sự phấn khởi, ủng hộ dự án,  đồng thời kỳ vọng dự án không chậm trễ thêm. Ông Trần Văn Năm (ở ấp 7, xã Mỹ An) nói: "Đường thì xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn thì liên tục. Giờ chỉ mong đừng chắp vá nữa, triển khai cho nhanh, cần di dời nhà cửa, vật kiến trúc gì tôi làm liền".

Trao đổi với PV Thanh Niên, tài xế Võ Hoàng Phúc (ở xã Mộc Hóa, Tây Ninh) cho biết thỉnh thoảng có thấy sửa chữa tại một số đoạn hư hại nghiêm trọng nhưng việc chắp vá như vậy không bền vững. "Tôi chấp nhận chịu thu phí, chớ kiểu này xe tôi chạy hằng ngày không đủ tiền sửa xe", tài xế Phúc nói.

Tây Ninh: Người dân được tham vấn nâng cấp Quốc lộ 62 - “con đường đau khổ” - Ảnh 2.

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ P.Long An - nơi đặt Trung tâm chính trị của tỉnh Tây Ninh đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

ẢNH: B.B

Hiện tại, mặt đường tuyến quốc lộ 62 đoạn qua xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) chằng chịt ổ gà, có đoạn trơ đá dăm. Xe tải, xe khách nối đuôi nhau, còi inh ỏi giữa làn bụi mịt mù. Nhiều đoạn trên tuyến chỉ rộng khoảng 6 m, mặt đường bong tróc, lề sụp, biển báo gỉ sét. Cống thoát nước nghẹt, mưa xuống là ngập. Người đi xe máy phải lấn sang làn ô tô để tránh ổ gà.

Dự án hơn 3.200 tỉ đồng hồi sinh tuyến quốc lộ 62

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, quốc lộ 62 được đưa vào khai thác từ năm 1999, nay đã quá niên hạn sử dụng. Tuyến này đóng vai trò huyết mạch, nối TP.Tân An, tỉnh Long An (cũ) với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đi Campuchia. Mỗi ngày, có hơn 15.000 lượt phương tiện lưu thông, trong đó xe tải nặng chiếm gần 40%. Tình trạng xuống cấp đã xảy ra từ lâu nhưng địa phương chỉ có thể dặm vá sơ bộ tại các vị trí bị hư hỏng nặng.

Tây Ninh: Người dân được tham vấn nâng cấp Quốc lộ 62 - “con đường đau khổ” - Ảnh 3.

Được lấy ý kiến tham vấn trước khi triển khai dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62, người dân rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ẢNH: B.B.

Ngày 30.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg, phê duyệt chủ trương đầu tư "Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 62" cùng với quốc lộ 53 và 91B. Tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỉ đồng, riêng tuyến quốc lộ 62 được dành hơn 3.200 tỉ đồng.

Tại buổi tham vấn cộng đồng, đại diện Ban Quản lý dự án 3 (Bộ Xây dựng) -  đơn vị làm chủ đầu tư dự án, khẳng định: "Dự án này không chỉ sửa đường mà là làm mới toàn tuyến theo chuẩn quốc lộ hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu và công khai minh bạch".

Theo kế hoạch, dự án sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 62 được thiết kế đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, tốc độ 80 km/giờ, dự kiến khởi công đầu năm 2026, hoàn thành năm 2028.

Tin liên quan

Ổ gà trên quốc lộ 51 là nỗi ám ảnh của tài xế

Ổ gà trên quốc lộ 51 là nỗi ám ảnh của tài xế

Những ổ gà xuất hiện dày đặc trên quốc lộ 51 đang là nỗi ám ảnh của những tài xế ô tô con. Rất nhiều xe đã bị sụp ổ gà, bể lốp xe, thậm chí có xe còn bị hư hỏng cả mâm bánh.

Bắt tạm giam băng đòi tiền bảo kê các quán giải khát dọc Quốc lộ 62

Khám phá thêm chủ đề

quốc lộ 62 Tây Ninh nâng cấp đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận