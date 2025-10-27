Tây Ninh: Chờ nâng cấp con đường 'đau khổ' - quốc lộ 62

Quốc lộ 62 - con đường 'đau khổ'

Ngày 27.10, UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp Ban quản lý dự án 3 (thuộc Cục đường bộ, Bộ Xây dựng) tổ chức buổi họp "Tham vấn cộng đồng về tác động môi trường - xã hội và dân tộc thiểu số" của dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62.

Tuyến quốc lộ 62 (nối trung tâm chính trị của tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười) đã xuống cấp từ lâu, được người dân ví von là "con đường đau khổ".

Quốc lộ 62 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua ẢNH: B.B

Tại buổi họp, đại diện cho 350 hộ dân bị ảnh hưởng đều bày tỏ sự phấn khởi, ủng hộ dự án, đồng thời kỳ vọng dự án không chậm trễ thêm. Ông Trần Văn Năm (ở ấp 7, xã Mỹ An) nói: "Đường thì xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn thì liên tục. Giờ chỉ mong đừng chắp vá nữa, triển khai cho nhanh, cần di dời nhà cửa, vật kiến trúc gì tôi làm liền".

Trao đổi với PV Thanh Niên, tài xế Võ Hoàng Phúc (ở xã Mộc Hóa, Tây Ninh) cho biết thỉnh thoảng có thấy sửa chữa tại một số đoạn hư hại nghiêm trọng nhưng việc chắp vá như vậy không bền vững. "Tôi chấp nhận chịu thu phí, chớ kiểu này xe tôi chạy hằng ngày không đủ tiền sửa xe", tài xế Phúc nói.

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ P.Long An - nơi đặt Trung tâm chính trị của tỉnh Tây Ninh đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ẢNH: B.B

Hiện tại, mặt đường tuyến quốc lộ 62 đoạn qua xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) chằng chịt ổ gà, có đoạn trơ đá dăm. Xe tải, xe khách nối đuôi nhau, còi inh ỏi giữa làn bụi mịt mù. Nhiều đoạn trên tuyến chỉ rộng khoảng 6 m, mặt đường bong tróc, lề sụp, biển báo gỉ sét. Cống thoát nước nghẹt, mưa xuống là ngập. Người đi xe máy phải lấn sang làn ô tô để tránh ổ gà.

Dự án hơn 3.200 tỉ đồng hồi sinh tuyến quốc lộ 62

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, quốc lộ 62 được đưa vào khai thác từ năm 1999, nay đã quá niên hạn sử dụng. Tuyến này đóng vai trò huyết mạch, nối TP.Tân An, tỉnh Long An (cũ) với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đi Campuchia. Mỗi ngày, có hơn 15.000 lượt phương tiện lưu thông, trong đó xe tải nặng chiếm gần 40%. Tình trạng xuống cấp đã xảy ra từ lâu nhưng địa phương chỉ có thể dặm vá sơ bộ tại các vị trí bị hư hỏng nặng.

Được lấy ý kiến tham vấn trước khi triển khai dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62, người dân rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng ẢNH: B.B.

Ngày 30.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg, phê duyệt chủ trương đầu tư "Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 62" cùng với quốc lộ 53 và 91B. Tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỉ đồng, riêng tuyến quốc lộ 62 được dành hơn 3.200 tỉ đồng.

Tại buổi tham vấn cộng đồng, đại diện Ban Quản lý dự án 3 (Bộ Xây dựng) - đơn vị làm chủ đầu tư dự án, khẳng định: "Dự án này không chỉ sửa đường mà là làm mới toàn tuyến theo chuẩn quốc lộ hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu và công khai minh bạch".

Theo kế hoạch, dự án sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 62 được thiết kế đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, tốc độ 80 km/giờ, dự kiến khởi công đầu năm 2026, hoàn thành năm 2028.