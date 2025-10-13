Ổ gà trên quốc lộ 51 là nỗi ám ảnh của tài xế

Thời gian gần đây, quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn đường bị lún, ổ gà loang lổ, chằng chịt như đoạn ngã ba Bến Gỗ, khu du lịch Sơn Tiên cầu Sông Buông, trạm thu phí, chợ Tân Mai 2, mũi tàu thị trấn Long Thành cũ, ngã ba Nhơn Trạch… khiến phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Một điểm hư hỏng nặng đoạn gần chợ Tân Mai 2 (phường Phước Tân, Đồng Nai), các phương tiện qua đây đều phải né tránh ổ gà ẢNH: LÊ LÂM

Đối với ô tô con, còn thêm một nỗi ám ảnh khác là tình trạng bị sụp ổ gà dẫn đến hư lốp, cong mâm bánh xe.

Ổ gà và trời mưa: "Combo hủy diệt" trên quốc lộ 51

Giữa tuần trước, trên đường đi làm về, khi đến đoạn gần Khu du lịch Sơn Tiên, xe ô tô của anh Bình không may bị sụp ổ gà. Một bánh trước bị xì hơi và hư luôn. Anh phải dừng xe thay bánh dự phòng.

Ô tô của anh Lưu Tuấn ngoài nổ lốp thì hai mâm bánh cũng bị cong, phải đi nắn lại ẢNH: LÁI XE CUNG CẤP

"Nhà tôi ở phường Long Hưng nhưng làm việc ở phường Trấn Biên. Hằng ngày, tôi đi trên con đường này nên chỗ nào hư hỏng đều biết và cố gắng tránh né. Nhưng hôm đó do trời mưa, nước đọng lại che đi hố sâu nên không thấy để mà tránh", anh Bình than thở.

Anh Lưu Tuấn (ở xã Long Thành, Đồng Nai) cũng sụp ổ gà trong tình cảnh tương tự, nhưng anh xui hơn vì nổ đến 2 lốp và hư cả mâm bánh.

Theo lời kể, anh Tuấn bị sự cố sụp ổ gà ngày 27.9 (đoạn gần Bệnh viện Shing Mark). Lúc đó, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, trời còn tối, cộng thêm trời mưa nên tầm nhìn khá hạn chế, những ổ gà trên mặt đường bị đọng vũng nước mưa khiến anh càng khó quan sát để tránh.

Anh cho biết: "Tốc độ tôi chạy lúc đó khoảng 40 km, xe đang chạy thì nghe một cái "rầm", người muốn nẩy lên khỏi ghế, sau đó vô lăng bắt đầu có dấu hiệu bị lệch và nặng. Tôi đoán là bánh xe có vấn đề nên tấp vô lề xem thử thì phát hiện cả 2 lốp phía bên phải đều nổ hết".

Xe anh Trấn Tuấn Anh bị hư lốp, phải thay bánh dự phòng vào đêm 22.9 ẢNH: LÁI XE CUNG CẤP

Trước đó, tối 22.9, anh Trần Tuấn Anh (ở TP.HCM) khi lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn gần trạm thu phí T3 (xã Long Phước, Đồng Nai) cũng bị sụp ổ gà và hư lốp.

"Lúc đó đang chạy tốc độ hơn 50 km/giờ thì dính bẫy ổ gà. Tôi tấp vô trạm dừng chân cạnh đó kiểm tra thì thấy bể lốp nên thay bánh sơ cua, chạy thêm vài km vá lốp xe. Vợ chồng chủ tiệm cho hay rất nhiều xe bị giống tôi, và có xe hư cả mâm", anh Trần Tuấn Anh kể lại.

"Ghi hình khẩn cấp" kích hoạt liên tục

Để ghi nhận tình trạng xuống cấp của quốc lộ 51, cuối tuần qua PV Thanh Niên đã đi trên ô tô con để trải nghiệm thực tế và đúng như những gì người dân phản ánh, quốc lộ 51 đang xuống cấp trầm trọng nhiều nơi. Đường hư hỏng, ổ gà đầy rẫy.

Xe đầu kéo màu đỏ lấn sang cả làn xe máy để né ổ gà ẢNH: LÊ LÂM

Mặc dù đã "canh" những đoạn sẽ có ổ gà để né tránh nhưng tỷ lệ thành công không nhiều vì lượng xe lưu thông quá nhiều. Hai bên, phía trước, phía sau lúc nào cũng có sự xuất hiện của xe tải, xe đầu kéo container, nên nhiều lúc dù PV có thấy ổ gà phía trước đi chăng nữa cũng phải chạy qua luôn chứ không dám đánh lái né tránh, sợ tai nạn xảy ra.

Camera hành trình trên xe liên tục phát ra âm thanh cảnh báo "ghi hình khẩn cấp". Đây là tính năng tự động kích hoạt khi xe va chạm mạnh và đột ngột.

Những ổ gà "mồ côi" trên quốc lộ 51, dù có quen đường nhưng vào ban đêm thì cũng không thể xác định mà tránh né ẢNH: LÊ LÂM

Chưa hết, theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài những đoạn mặt đường hư hỏng nặng kể trên thì trên quốc lộ 51 còn có những ổ gà "mồ côi". Như trên đoạn đường rất đẹp thì đột ngột có một ổ gà, đi ban ngày có thể lách, còn ban đêm thì không thể nào né kịp.

Tuy những ổ gà "mồ côi" này đường kính chỉ bằng bánh xe ô tô nhưng sâu, nên khi ô tô con lọt vào thì cũng khá là "đau", lái xe cũng hết hồn.