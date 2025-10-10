Một liên danh đề nghị được cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 theo hình thức BOT

Theo liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), quốc lộ 51 là một tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và tỉnh Đồng Nai.

Tuyến đường hiện bị hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc ổ gà, vệt lún; nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hư hỏng, vạch sơn mờ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro và tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 51 đang xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: LÊ LÂM

Do đó, 2 nhà đầu tư trên cho rằng tuyến đường cần phải được khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp để nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương nơi có tuyến đường đi qua.

Trong ảnh là nút giao ngã ba Vũng Tàu, nơi giao nhau giữa quốc lộ 51 và quốc lộ 1, sát bên là cầu Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Liên danh CC1 và BVEC mong muốn tiếp tục đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51; đồng thời thông qua việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51, liên danh mong muốn kết hợp lồng ghép để xử lý các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án BOT quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai đang trong quá trình tạm dừng thu phí và chưa được xử lý dứt điểm để giải quyết hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Cũng trong văn bản, CC1 không quên "nhắc lại" là chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP.Biên Hòa theo hình thức BOT. Trạm thu phí đặt tại đầu cầu Đồng Nai, từ 24.8.2020 BOT cầu Đồng Nai tạm dừng thu phí.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 đã tạm dừng thu phí 3 năm nay ẢNH: LÊ LÂM

Còn BVEC là chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, được đưa vào khai thác từ 2013. Đến 13.1.2023, các trạm BOT trên quốc lộ 51 chính thức tạm dừng thu phí.

Dù đã tạm dừng thu phí nhiều năm qua nhưng đến nay các trạm BOT tại chân cầu Đồng Nai và trên quốc lộ 51 vẫn chưa tháo dỡ. Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) các trạm BOT này chưa thể tháo dỡ vì lý do chủ đầu tư các trạm BOT phát sinh tranh chấp với Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), vì Cục Đường bộ Việt Nam dừng thu phí, trong khi các nhà đầu tư cho rằng dự án vẫn chưa hoàn vốn.

Trong văn bản, liên danh CC1 và BVEC cho biết việc quyết định tạm dừng thu phí đối với 2 dự án do CC1 và BVEC khiến nhà đầu tư gặp muôn vàn khó khăn; các nhà đầu tư chưa hoàn được vốn đầu tư và chưa trả xong nợ vay ngân hàng tài trợ vốn.

Quốc lộ 51 là tuyến đường có lượng xe lưu thông rất lớn ẢNH: LÊ LÂM

Sau hơn 5 năm kể từ ngày tạm dừng thu phí đối với dự án BOT cầu Đồng Nai và gần 3 năm đối với dự án BOT quốc lộ 51, giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước là Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án.

Hiện nay 2 nhà đầu tư đang tích cực làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án, xác định chính xác số liệu quyết toán cuối cùng nhà đầu tư còn được thu hồi hoàn vốn.

Vì vậy, liên danh CC1 và BVEC đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương, lập đề xuất dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 theo phương thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BOT.