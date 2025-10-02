Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Sửa chữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tối ưu đèn tín hiệu chống ùn tắc

Uyển Nhi - Vũ Phượng
02/10/2025 19:23 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về việc sửa chữa hư hỏng đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Bình Dương cũ), tối ưu đèn tín hiệu giao thông để giảm ùn tắc.

Sửa chữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn trước ngày 12.10

Chiều 2.10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về kế hoạch sửa chữa mặt đường và tối ưu hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết việc kiểm tra, bảo trì tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là công tác thường xuyên, theo kế hoạch sửa chữa định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã liên tục yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex) - đơn vị quản lý tuyến đường – tăng cường kiểm tra, khắc phục các hư hỏng mặt đường, sơn lại vạch kẻ đường và biển báo giao thông.

Hiện nay, Becamex đang triển khai thi công sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến, dự kiến hoàn thành trước ngày 12.10.2025.

TP.HCM: Sửa chữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tối ưu đèn tín hiệu chống ùn tắc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin, sẽ sửa chữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn trước ngày 12.10

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ứng dụng công nghệ điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông

Về tình trạng ùn tắc tại các giao lộ như đường Phú Lợi và đường tỉnh lộ 743 (khu vực Logistics Thái Bình), ông Giang cho biết Sở đã phối hợp cùng các ngành, địa phương để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, trong đó có việc tối ưu hóa thời gian pha đèn tín hiệu nhằm giảm tình trạng kẹt xe.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục giao thông quan trọng, kết nối nhiều khu, cụm công nghiệp tại Bình Dương và các tỉnh lân cận. Lưu lượng phương tiện - đặc biệt là xe container - luôn ở mức rất cao, trong khi hạ tầng chưa theo kịp, dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên.

Tại khu vực nút giao Logistics Thái Bình, tình trạng càng phức tạp hơn do ảnh hưởng của dự án Vành đai 3 đang thi công, khiến lòng đường bị thu hẹp và áp lực giao thông tăng cao.

Để cải thiện tình hình, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các địa phương nghiên cứu các giải pháp phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ làm việc với Becamex để tiến hành từng bước thay thế hệ thống đèn tín hiệu hiện tại bằng công nghệ mới, cho phép điều chỉnh linh hoạt thời gian các pha đèn theo lưu lượng thực tế, góp phần giảm ùn tắc hiệu quả trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

