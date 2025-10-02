TP.HCM đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để chống ngập chợ Thủ Đức

Chiều 2.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ngập úng, đặc biệt tại khu vực chợ Thủ Đức, nơi được xem là "rốn ngập" của TP.Thủ Đức (trước đây).

Một trong những giải pháp đáng chú ý là đề xuất xây dựng hồ ngầm điều tiết nước đặt dưới sân bóng đá, nhằm hỗ trợ giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức. Phương án này do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức nghiên cứu và đề xuất.

Phương án xây hồ ngầm dưới sân bóng đá được nghiên cứu như giải pháp hỗ trợ chống ngập chợ Thủ Đức ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết tình trạng ngập tại khu vực chợ Thủ Đức diễn ra thường xuyên, nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn bất thường, thủy triều dâng cao và quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Cụ thể, địa hình thấp dạng lòng chảo khiến nước mưa khó thoát, đặc biệt tại khu vực chợ Thủ Đức. Hệ thống thoát nước hiện nay đã xuống cấp, thiếu đồng bộ và thường xuyên bị bồi lắng. Một số tuyến đường (như đường Tâm Tâm Xã) vẫn chưa có hệ thống cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới chung. Đồng thời, sự gia tăng diện tích mặt phủ không thấm nước do đô thị hóa cũng góp phần làm gia tăng tình trạng ngập cục bộ.

Ngoài ra, các yếu tố như rác thải gây tắc nghẽn hố ga, cửa thu nước; tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống thoát nước và hành lang thoát nước... vẫn diễn ra, làm trầm trọng thêm vấn đề.

Giải pháp chống ngập "rốn lũ" chợ Thủ Đức

Để cải thiện tình hình, TP.HCM đang triển khai một loạt dự án, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2); nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang (quận Thủ Đức cũ); cải tạo hệ thống thoát nước tại các tuyến đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng...

Các dự án như xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và cải tạo rạch Thủ Đức (đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) cũng đang được đề xuất bố trí vốn để triển khai trong thời gian tới.

Phương án xây hồ ngầm dưới sân bóng đá được kỳ vọng là một giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện khả năng điều tiết nước mưa, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức.