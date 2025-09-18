Nút giao An Phú loạn vạch sơn, đèn đỏ gây ùn ứ: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực thi công nút giao An Phú (đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.Thủ Đức cũ) xuất hiện nhiều bất cập như mặt đường bị hư hỏng, các vạch sơn cũ chưa được xóa triệt để gây khó khăn cho việc lưu thông.

Bên cạnh đó, đèn đỏ tại lối rẽ phải từ cao tốc ra đường Mai Chí Thọ thường xuyên khiến dòng xe ùn ứ, đề nghị bỏ đèn hoặc điều chỉnh để cho phép rẽ phải liên tục, giảm xung đột giao thông.

Nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Chiều 18.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, trong quá trình thi công dự án xây dựng nút giao An Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư, nhiều bất cập đã phát sinh.

Khu vực mặt đường tại nút giao (đường dẫn cao tốc, đường Lương Định Của, đường Mai Chí Thọ) bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng chưa được xóa triệt để, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Qua đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, phối hợp Công an TP.HCM và chính quyền địa phương kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin về việc ùn ứ tại nút giao An Phú và đưa ra giải pháp ẢNH: NGUYỄN ANH

Xe cộ kẹt cứng ở nút giao An Phú vì đèn đỏ rẽ phải

Liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã nghiên cứu và xây dựng 8 phương án hoạt động để điều chỉnh phù hợp với từng thời điểm trong ngày.

Kể từ ngày 1.1.2025, việc điều chỉnh hoạt động hệ thống đèn sẽ được giao cho Công an TP.HCM thực hiện theo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM và chủ đầu tư dự án để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu phù hợp với từng giai đoạn thi công.

Đối với tình trạng thi công kéo dài tại dự án, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản số 4423 báo cáo UBND TP.HCM xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đó, Phòng kiểm tra chuyên ngành được chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công tại nút giao An Phú của chủ đầu tư cũng như nhà thầu.