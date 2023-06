Khởi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Sáng 18.6, Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lễ khởi công đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Lễ khởi công được tổ chức tại Km34 + 200, thuộc địa phận P.Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu). Đến dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Song song đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức lễ động thổ tại km7 + 250, thuộc địa phận xã An Phước (H.Long Thành).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, cho biết đây là dự án thể hiện sự quyết tâm của Bà Rịa-Vũng Tàu, đã áp dụng các cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Chỉ từ tháng 7.2022 đến nay đã hoàn thành khối lượng công việc lớn để có thể khởi công ngày hôm nay.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,7km.



Quy mô ban đầu đường có 4 làn xe, rộng 24,75m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự án dự kiến thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026. Tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Dự án được chia thành 3 thành phần. Cụ thể, thành phần 1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km, tổng mức đầu tư 6.012 tỉ đồng; thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư có chiều dài 18,2km, tổng mức đầu tư 6.852 tỉ đồng và thành phần 3 do Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư có chiều dài 19,5km, tổng mức đầu tư 4.693 tỉ đồng.

Khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kết nối với sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng.