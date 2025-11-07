Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: Ngư dân thiệt hại hàng tỉ đồng, mất trắng sau bão số 13 Kalmaegi

Trần Bích Ngân
07/11/2025 09:26 GMT+7

Sau khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), ngư dân nuôi trồng thủy hải sản mất trắng, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Sáng 7.11, theo ghi nhận PV Thanh Niên tại P.Sông Cầu, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) nhà cửa tan hoang, cây cối bật gốc, ngư dân nuôi thủy hải sản mất trắng sau một đêm bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gần như mất trắng sau bão số 13 Kalmaegi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ngư dân Biền Anh Khoa (30 tuổi, ở P.Sông Cầu) thuê đìa nuôi cá mú với 6.000 con từ 1-1,5 kg đã xuất được với giá 150.000 đồng/kg. "Hôm qua 6.11, bão số 13 Kalmaegi vào, sóng gió lớn, nước lên đánh vỡ đìa nuôi cá nhà tôi. Cá theo nước thoát ra ngoài giờ không còn gì. Ước tính thiệt hại tầm 1 tỉ đồng", anh Khoa nghẹn ngào.

Ngư dân khắc phục thiệt hại sau khi bão đổ bộ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Cùng chung cảnh ngộ, ông Đỗ Hoàng Xuân (46 tuổi, ở P.Sông Cầu) cho biết gia đình ông mất trắng hơn 100.000 con cá mú đỏ bão số 13 đổ bộ. "Nhà tôi có 4 đìa và một bè nuôi cá mú. Hôm qua 6.11, nước lớn tràn vào ngập các đìa cá, gió đánh vỡ đìa, gãy bè. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng", ông Xuân cho biết.

Cây cối bật gốc do gió mạnh và mưa lớn trong bão số 13 Kalmaegi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều lồng nuôi tôm hùm ngoài biển bị gió bão đánh dạt, bè bị đứt gãy vào bờ khiến nhiều người thiệt hại cả tỉ đồng.

"Nhà tôi có 4 bè nuôi tôm, khoảng 15.000 con. Bão vô gió lớn đánh gãy bè, trôi lồng đi hết giờ không biết tìm ở đâu. Mất hết, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng", ông Tô Quang Huy (58 tuổi) cho hay.

Người dân thiệt hại về tài sản nặng nề do bão số 13

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo báo cáo của Bạn Chỉ huy phòng thủ dân sự Đắk Lắk, tổng số lồng bè bị thiệt hại do bão số 13 là 54.000 lồng, ước tính thiệt hại 21 tỉ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn có 2 người chết do sập nhà, 2 người bị thương. Có 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà bị tốc mái, 147 nhà bị ngập nước.

