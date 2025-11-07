Đắk Lắk: Nước lũ sông Kỳ Lộ lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Tối 6.11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (thuộc H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ), xác nhận tại trụ sở HĐND xã có tình trạng ngập, nước lũ dâng cao hơn 2 m do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Ông Tính cho biết, trước đó, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến các trường học, hội trường xã để tránh bão. Riêng tại trụ sở HĐND xã Phú Mỡ cũng bố trí một số người dân tránh bão ở tầng 2.

Nước lũ tràn về làm ngập trụ sở HĐND xã Phú Mỡ ẢNH: CTV

"Tại nước dâng khá cao, chính quyền đang hỗ trợ và cảnh báo người dân di chuyển đến các khu vực cao hơn để tránh ngập nước. Riêng về thiệt hại sơ bộ do bão số 13, sáng sớm 7.11 chính quyền xã sẽ thống kê", ông Tính thông tin.

Lúc 22 giờ cùng ngày, lũ trên sông Kỳ Lộ đạt đỉnh báo động 3, do thủy điện La Hiêng 2 xả lũ với lưu lượng trên 5.000 m3/giây. Người dân vùng hạ du như thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) hiện bị ngập nặng.

Theo người dân thôn Kỳ Lộ, nước lũ tràn về rất nhanh khiến họ trở tay không kịp, đến hơn 22 giờ, nước lũ tại khu vực đã cao gần 3 m. Ông Trần Văn Thành (xã Xuân Phước) cho biết: "Nước lũ lên rất nhanh, chúng tôi cũng đang theo dõi tình hình nước lên để dọn đồ chạy lũ".

Chị Lê Thị Cẩm Hương, Bí thư đoàn xã Đồng Xuân cho biết, khu vực hạ lưu sông Kỳ Lộ chảy về xã Đồng Xuân đang lên rất nhanh chưa có dấu hiệu giảm. Hiện trung tâm xã Đồng Xuân bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục vận động người dân vũng trũng đến nơi an toàn.

Khu vực trung tâm xã Đồng Xuân bị nước lũ chia cắt ẢNH: T.X

Thông tin từ Đài KTTV Đắk Lắk cho biết, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ đang lên rất nhanh. Cụ thể, vào lúc 22 giờ cùng ngày, trạm Thủy văn Xuân Quang mực nước trên báo động 3 là 3,51 m. Hạ lưu sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng có mực nước dưới báo động 3 là 0,18 m.

Trong khoảng 6 - 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Kỳ Lộ lên rất nhanh và khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn; mực nước ở hạ lưu sông tiếp tục lên và đạt đỉnh sau đó giảm dần. Đỉnh lũ tại sông Kỳ Lộ đạt mức trên báo động 3 từ 3 - 4,5 m.

Tại các vùng trũng thấp ven sông, suối có nguy cơ xảy ra ngập lụt; sạt lở đất tại sườn dốc ven sông thuộc khu vực các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước (Đắk Lắk). Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ nêu trên.