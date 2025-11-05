Khoảnh khắc 'người hùng' áo đen lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Đà Nẵng

Chiều nay 5.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người đang chới với dưới chân cầu Câu Lâu cũ (đoạn qua xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng).

Nam thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông cứu người ẢNH: C.X

Theo nội dung đoạn clip, lúc đó nước lũ sông Vu Gia cuồn cuộn chảy xiết, người đàn ông gặp nạn may mắn bám được vào trụ cầu trong tình trạng kiệt sức. Trên bờ, người dân hô hoán, kêu cứu, đồng thời động viên nạn nhân cố gắng trụ lại chờ lực lượng ứng cứu.

Đúng lúc đó, một nam thanh niên mặc áo đen đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết, tiếp cận nạn nhân.

Từ trên cầu, người dân nhanh chóng thả dây thừng, ném áo phao xuống hỗ trợ. Một chiếc ghe của 3 người dân địa phương cũng lập tức được huy động ra phối hợp đưa cả hai người vào bờ an toàn trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng.

Hành động dũng cảm của Trần Hoàng nhận được nhiều lời khen ngợi ẢNH: C.X

Hành động quả cảm của nam thanh niên áo đen đã được nhiều người chứng kiến tại hiện trường và trên mạng xã hội gọi là "người hùng giữa dòng nước lũ". Nhiều người bày tỏ cảm phục hành động dũng cảm cứu người của nam thanh niên này.

'Nạn nhân run rẩy giữa dòng nước lũ, thấy thương...'



"Người hùng" áo đen trong clip được xác định là anh Trần Hoàng, 28 tuổi, trú xã Điện Bàn, TP.Đà Nẵng.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Trần Hoàng kể lúc đi trên đường thì nghe người dân hô hoán về một người đang chới với dưới chân cầu Câu Lâu cũ, ngay lập tức anh dừng xe, xuống ứng cứu.

Ngay sau đó, một chiếc ghe đã tiếp cận đưa 2 người vào bờ ẢNH: C.X

"Khi nghe người dân kêu cứu, tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phải cứu người. Thấy nạn nhân run rẩy giữa dòng nước lũ, thấy thương nên tôi liền nhảy xuống. May mắn là mình biết bơi, nên việc tiếp cận và giữ người đàn ông không quá khó khăn. Khi đưa được nạn nhân vào bờ, tôi lạnh cóng, chỉ kịp chạy về nhà thay đồ, mọi chuyện còn lại nhờ người dân ở đó lo", anh Hoàng chia sẻ.

Anh Phạm Cường (21 tuổi, ở xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng), thành viên Đội SOS Quảng Nam, cũng là người tham gia trực tiếp ứng cứu nạn nhân, cho biết lúc 12 giờ 45 phút hôm nay 5.11 anh nhận được điện thoại của người dân về việc nhờ Đội SOS Quảng Nam ứng cứu trường hợp này.

Tiếp nhận thông tin, anh lập tức chạy đến hiện trường để lập phương án ứng cứu nạn nhân. "Khi tôi đến thì thấy anh Trần Hoàng đã nhảy xuống sông. Tôi lập tức ném áo phao xuống để anh ấy mặc cho nạn nhân, đồng thời thả dây thừng hỗ trợ kéo lên. Cũng may có chiếc ghe của người dân đến kịp, nên việc cứu hộ diễn ra an toàn", anh Cường kể.

Nạn nhân được đưa vào bờ an toàn ẢNH: C.X

Theo anh Cường, người đàn ông gặp nạn là người dân quê ở xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng). "Có thể nạn nhân có dấu hiệu không ổn định về tinh thần", anh nói thêm.

Khi chiếc ghe đưa nạn nhân vô bờ, anh Cường cũng đã chạy xuống phối hợp với những người dân khác dìu nạn nhân. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định và vụ việc đang được chính quyền địa phương xác minh.