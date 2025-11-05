Cõng hàng băng rừng để cứu người dân vùng bị cô lập

"Đường sạt lở, nhưng không để bà con đói"

Sáng sớm, khi cơn mưa vừa ngớt, chúng tôi đã có mặt tại UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), sẵn sàng cho hành trình vận chuyển hàng cứu trợ vào các thôn bị cô lập. Sau trận mưa lũ lịch sử, đường vào bản giờ chẳng còn là đường nữa mà chỉ là những vách núi sạt lở, những con suối chảy xiết.

Nhiều đoàn viên, thanh niên xuyên đêm cõng người bệnh đi cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

Mỗi bước đi là một lần trượt ngã khi bùn đất ngập đến đầu gối, mỗi mét đường là một lần thử thách. Vậy mà những đôi vai trẻ vẫn bền bỉ gùi hàng, băng qua rừng sâu, lội qua dòng nước lạnh buốt. Có người ướt sũng, có người bị trầy xước, nhưng chẳng ai than vãn. Tất cả chỉ có một mục tiêu duy nhất: "Phải mang được hàng đến cho bà con".

Anh Hồ Văn Tâm, Bí thư Đoàn xã Trà Tân, nhớ lại thời điểm nhận tin hơn 710 hộ dân ở làng Hạnh Phúc (thôn Sông Y, xã Trà Tân) bị cô lập, mất liên lạc nhiều ngày. Lập tức, cùng với lực lượng dân quân, công an, Đoàn xã đã huy động thanh niên xung kích lên đường cõng hàng tiếp tế.

Con đường tiếp tế lương thực vào vùng cô lập ở thôn Atếêp dày đặc bùn lầy ẢNH: NGỌC THƠM

Đường vào thôn lúc đó sạt lở nghiêm trọng, xe không thể đi. Anh em phải gùi từng bao gạo, từng thùng mì, chai nước mắm... qua đoạn dốc dài hơn 4 km. Có chỗ phải lội suối, có chỗ đi men vách đá. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh bà con không có cái ăn nên ai cũng động viên nhau cố hết sức. "Đôi khi chỉ cần một tiếng "ráng lên" là lại có thêm sức mạnh để vượt qua. Dù đường có sạt nhưng không để bà con thiếu đói", anh Tâm chia sẻ, mắt ánh lên niềm tự hào.

Anh Hồ Văn Tâm cho hay các bạn trẻ Trà Tân xác định hỗ trợ nhân dân là trách nhiệm và là niềm tự hào của thanh niên. Dù vất vả nhưng khi thấy người dân an toàn, không ai thiếu ăn, thiếu thuốc, thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Lũ rút đến đâu, thanh niên lại tiếp tục dọn vệ sinh, khơi thông đường làng, sửa lại cầu tạm tới đó để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn người nối nhau vào tiếp tế cho các thôn đang bị cô lập trên địa bàn xã A Vương ẢNH: NGỌC THƠM

Không chỉ làng Hạnh Phúc, hàng chục đoàn viên, thanh niên còn được huy động gùi, cõng nhu yếu phẩm đến các điểm cô lập khác như thôn Ngọc Tu, thôn Ngọc Giác... Hồ Quốc Bảo, thanh niên xã Trà Tân, trực tiếp tham gia nhiều chuyến cứu trợ, kể lại "chuyến đi nhớ đời" của mình: "Lúc gùi hàng qua sông Y, nước chảy xiết đến ngang hông. Các anh đi trước cầm dây thừng, bọn tôi đi sau bám theo. Có lúc suýt trượt ngã, bao gạo trên vai nặng trĩu, nhưng nghĩ tới dân mình ở bản chắc thiếu đói nhiều ngày vì cô lập, tôi tự nhủ mình phải bước tiếp".

Khi Đoàn thanh niên đến được làng Hạnh Phúc sau gần nửa ngày vượt rừng, người dân đã ùa ra đón. Những bao gạo, những gói mì, những chiếc áo ấm… được chuyền tay nhau giữa mưa lạnh, ai nấy đều thấy ấm lòng.

Ông Nguyễn Văn Yên (ở làng Hạnh Phúc) cho chúng tôi biết người làng đều bất ngờ khi thấy dân quân, công an cùng các bạn trẻ gùi hàng vào tận nơi. Nhìn ai nấy ướt sũng, lấm lem mà thấy thương lắm. "Đường đi nguy hiểm như vậy mà thanh niên vẫn vào được, mang cho dân mình không chỉ lương thực mà còn là niềm tin. Cảm ơn các cháu đã không ngại khó, ngại khổ vì bà con", ông Yên trải lòng.

Dùng tời vận chuyển hàng vào khu vực bị chia cắt ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, đánh giá trong những ngày mưa lũ, sạt lở phức tạp, lực lượng thanh niên xung kích của xã đã phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích khi cùng các lực lượng giúp dân sơ tán, vận chuyển người đau ốm, gùi lương thực đến các vùng bị cô lập để đảm bảo không ai bị thiếu ăn, đói rét.

"Trong những ngày nguy cấp nhất, khi giao thông tê liệt, chính các đoàn viên, thanh niên là những người đầu tiên có mặt. Họ không quản ngại hiểm nguy, vượt sông, băng rừng, cõng hàng cứu trợ đến tận từng hộ dân. Có đoàn viên bị trượt ngã, bị thương nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết không nghỉ. Lãnh đạo xã rất trân trọng tinh thần đó. Phải nói rằng thanh niên là lực lượng tiên phong trong mọi khó khăn", ông Nguyễn Hồng Lai chia sẻ.

Ngọn lửa không tắt giữa mưa rừng

Tại xã A Vương, bất chấp trời mưa lớn, trong sáng 2.11, hàng chục đoàn viên, thanh niên xã A Vương cùng các lực lượng gùi từng bao gạo, thùng mì, áo ấm vào tiếp tế cho thôn 3 và thôn Atếêp, bị cô lập và mất liên lạc nhiều ngày.

Thôn Atếêp có 74 hộ dân với 200 nhân khẩu. Trận mưa lũ xảy ra vào ngày 28.10 gây sạt lở, trượt đất lấp toàn bộ mặt bằng dân cư. Rất may là nhờ sự chủ động nhận diện rủi ro sớm, địa phương đã kịp thời di chuyển tất cả người dân đến vị trí cao, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thanh niên tình nguyện Trà Tân vượt suối, băng rừng cõng hàng đến với người dân vùng cô lập ẢNH: NGỌC THƠM

Anh Bling Vơn, Bí thư Đoàn xã A Vương, cho hay từ những ngày đầu mưa lũ xảy ra, Đoàn xã đã kích hoạt các tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển người đau ốm, sản phụ đến nơi an toàn, cũng như tiếp tế hàng hóa cho bà con. "Từng đoàn viên, từng đôi vai, từng bàn tay đã góp phần không để mưa lũ cuốn đi niềm tin và tình người. Những người trẻ không chỉ giúp dân vượt qua thiên tai, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên sống có lý tưởng, sống vì cộng đồng", anh Bling Vơn nhấn mạnh.

Dù dáng người nhỏ con, nữ đoàn viên Aviết Thị Nhất vẫn gùi hàng cao hơn cả đầu mình. Cô cho biết có những bản làng sạt lở khủng khiếp, chỉ với quãng đường khoảng 8 km nhưng đoàn phải đi hơn 4 giờ đồng hồ mới đến.

Sau quãng đường dài đầy vất vả, gạo, mì tôm đã đến tay bà con ẢNH: NGỌC THƠM

"Vào đến nơi, thấy bà con đón bằng những cái ôm, những ánh mắt rưng rưng, bao mệt nhọc tan biến hết. Chúng tôi không nghĩ mình làm gì lớn lao. Chỉ là giúp đỡ bà con, đó là việc mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm. Dù nguy hiểm rình rập, vất vả vì đường trơn trượt, sông suối chảy xiết nhưng chúng tôi động viên nhau cứ bước, bởi phía trước hàng trăm hộ dân vẫn đang chờ", Nhất trải lòng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, đánh giá tuổi trẻ xã nhà đã thực sự phát huy vai trò xung kích. Họ không chỉ giúp dân trong cơn hoạn nạn mà còn là nguồn cảm hứng cho các lực lượng khác.

"Những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, cùng với chính quyền xã và các lực lượng chức năng khác, các bạn đoàn viên, thanh niên đã kiên cường băng rừng, vượt suối, gùi hàng cứu dân trong vùng cô lập. Trong gian khó, những người trẻ đã chứng minh rằng lòng nhân ái và tinh thần xung kích của tuổi trẻ là ngọn lửa không bao giờ tắt", ông Quân chia sẻ.

Những đôi dép lấm bùn, những bàn tay rớm máu…, tất cả đã trở thành hình ảnh đẹp của tuổi trẻ TP.Đà Nẵng trong mùa mưa lũ lịch sử. Họ đã để lại dấu ấn bằng chính hành động giản dị mà cao cả khi mang yêu thương đến nơi khó khăn nhất.