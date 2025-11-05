Ngóng tin bão số 13 Kalmaegi, người Đà Nẵng sống ven sông nơm nớp vì nước còn... ngang bụng

Lũ vừa rút, lại căng thẳng trước tin bão số 13 Kalmaegi

Chiều muộn 4.11, giữa khoảng sân còn lấm bùn, xung quanh nhà nước còn ngập ngang bụng, bà Trần Thị Thọ (62 tuổi, thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng chồng kéo chiếc ghe đầy ắp lá chuối khi nghe tin bão số 13 Kalmaegi hướng về các tỉnh miền Trung. Vợ chồng bà thường bán lá chuối cho người gói bánh, làm chả trong chợ quê.

“Mưa lớn, gió mạnh, lá gãy hết thì họ không có lá làm bánh. Tôi tranh thủ nước rút, chèo ghe đi cắt lá, chứ vài bữa nữa bão vô chắc không đi nổi,” bà Thọ nói, tay kéo dẫn chiếc ghe trong dòng nước ngập ngang bụng.

Tranh thủ lũ rút, bão số 13 Kalmaegi chưa vào đất liền, vợ chồng bà Trần Thị Thọ chèo ghe đi cắt lá chuối ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Thọ kể, chiếc ghe từng bị bỏ quên trên gác bếp, có dấu hiệu mục nát vì nhiều năm không dùng đến, năm nay lại trở thành "người bạn đồng hành" giúp bà đi qua những ngày nước dữ.

“Cả xóm giờ còn mấy cái ghe, ai có thì cứu người, ai không có thì chịu ngồi 'chôn chân' trên gác. Mấy ngày lũ, nhà tôi chèo đi lấy cơm, chia lại cho hàng xóm. Cực mấy cũng phải ráng, dân quê mà, thương nhau mà sống”, bà Thọ tâm sự.

Những ngày đầu tháng 11, khi nước lũ vừa kịp rút khỏi sân, người dân ven sông Túy Loan chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe tin bão số 13 Kalmaegi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến TP.Đà Nẵng. Nỗi lo mưa bão đến rồi “lũ chồng lũ” khiến cả làng lại thắt lòng.

Đến chiều muộn 4.11, nước sông Túy Loan vẫn còn gây ngập lụt tại một số khu vực thôn Bồ Bản ẢNH: HUY ĐẠT

Trong căn nhà còn vệt bùn in, ông Đinh Văn Toàn (trú thôn Bồ Bản) vừa dọn dẹp bùn, phơi áo quần vừa nhìn trời lo lắng: “Mới dọn lụt xong thì nghe nói sắp có bão mà lòng nặng trĩu. Đất còn nhão, nước chưa khô, gió mà nổi lên nữa thì chắc chịu không nổi”.

Lội dòng nước bạc còn ngập ven sông Túy Loan, ông Hồ Văn Minh (64 tuổi, trú thôn Bồ Bản) di chuyển đi hỏi thăm người thân sau lũ. Ông Minh lo lắng vì những trận lũ dồn dập vừa qua khiến ai nấy đều kiệt sức. Nghe tới bão là ruột gan thắt lại.

"Cả xóm lại bắt đầu tính đến chuyện chằng dây, buộc mái, neo ghe, chẳng ai dám ngủ yên", ông Minh nói.

Ông Hồ Văn Minh (trú thôn Bồ Bản) lội trong dòng nước lũ còn ngập đi hỏi thăm người thân sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

“Còn người là còn của”

Nhớ lại những ngày lũ lịch sử, bà Thọ kể đêm 31.10, nước sông Túy Loan dâng nhanh, khiến người dân hoảng loạn. Hai vợ chồng bà Thọ vội kê đồ nhưng nước cứ cuộn lên như thác.

“Tôi định lội ra cứu tài sản mà chồng tôi cản "còn người là còn của". Tôi đành ngồi trên gác, nhìn của cải trôi đi", bà Thọ nói.

Chiếc ghe gỗ cũ vẫn neo bên bờ sông Túy Loan, sẵn sàng ứng cứu khi lũ về ẢNH: HUY ĐẠT

Người dân tất bật dọn dẹp, trở lại cuộc sống sau đợt lũ chồng lũ

Bà Thọ kể thêm, đến rạng sáng 1.11, khi nước rút, các con chèo ghe vào, thấy cha mẹ an toàn, chúng òa khóc: “Ba má còn sống là được rồi!”. “Lúa ướt, tủ lạnh, tivi hư hết, nhưng còn người là mừng rồi,” bà Thọ tâm sự.

Ông Đinh Văn Toàn nói giọng mệt mỏi: “Mấy ngày liền nước lên xuống, vợ chồng tôi chạy lũ 4 lần. Cứ vừa dọn xong, nghe xả đập lại phải leo lên gác. Giờ nghe sắp có bão số 13, thật sự kiệt sức rồi".

Chị Hồng Thị Thắng (thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) thì chưa quên cảnh giữa đêm 31.10 chèo ghe chở cha 95 tuổi bị sốt cao đi bệnh viện.

“Nước ngập tới ngực, chèo ghe ra tận đường lớn mới có xe chở đi. Tới nơi cha sốt 40 độ, may mà kịp", bà Thắng nói.

Nước vẫn còn bủa vây thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Sau lũ, ruộng đồng phủ bùn, vật nuôi chết sạch, nhiều nhà ngập nặng chưa dọn nổi bùn đất.

“Lâu lắm mới thấy nước lụt lớn như vậy. Nhưng dân quê có mắm muối, có gạo là sống được. Nhưng lụt thì còn cầm cự, vượt qua được chứ bão vào thì lo lắm. Mấy hôm nay, tôi thấp thỏm không ngủ được”, bà Thọ nói.

