Thời sự

Gia Lai: Nhiều nhà tốc mái, 2 người tử vong do bão số 13 Kalmaegi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
07/11/2025 09:52 GMT+7

Theo thống kê của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ ngày 7.11, bão số 13 Kalmaegi khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương, 500 ngôi nhà bị sập và hơn 3.000 nhà bị tốc mái.

Sáng 7.11, chính quyền và người dân tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi gây ra.

Gia Lai: Nhiều nhà tốc mái, 2 người tử vong do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Đặng Văn Chấn (khu phố 13, P.Quy Nhơn Nam) sáng 7.11

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ (phía đông tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến phố vẫn ngổn ngang sau bão. Cây xanh bật gốc, kính vỡ vương vãi khắp nơi, mái tôn, xà gồ nằm la liệt trên mặt đường. Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều căn hư hỏng nặng.

Từ chiều tối 6.11, khu vực này mất điện trên diện rộng, sóng điện thoại chập chờn, nhiều nơi mất liên lạc hoàn toàn. Hệ thống internet, 4G, 5G tê liệt, đến 9 giờ sáng 7.11 vẫn chưa được khôi phục.

Gia Lai: Nhiều nhà tốc mái, 2 người tử vong do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Hệ thống điện lưới, nhà cửa ở khu vực TP.Quy Nhơn cũ bị hư hỏng nặng

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đặc biệt, trên đường Đặng Văn Chấn (khu phố 13, P.Quy Nhơn Nam), hàng chục cây xanh bị quật ngã, mái tôn, khung sắt bay tứ tung. Sáu ngôi nhà dân tại đây bị tốc mái hoàn toàn, nhiều căn khác hư hỏng nặng.

Ông Mai Văn Nghĩa (ở khu phố 13, P.Quy Nhơn Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Gió bắt đầu mạnh dần từ khoảng 16 giờ 30 ngày 6.11. Đến chừng 20 giờ, gió lặng được chừng 15 phút rồi bỗng mạnh trở lại, dữ dội hơn gấp bội. Mái nhà tôi bị hất tung, xà gồ bay lên tận tầng 4 nhà kế bên. Cơn bão này lớn nhất mà tôi từng chứng kiến. May là vợ tôi kịp sơ tán vào Bệnh viện Quân y 13".

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Ông Nghĩa cho biết, dãy nhà tập thể của Lữ đoàn Vận tải 655 nơi ông sinh sống có 6 căn bị tốc mái, hư hỏng nặng. "Thiết bị điện tử hư hết, chăn màn cũng không còn. May mắn là mọi người đều an toàn vì đã được di dời sớm", ông Nghĩa nói.

Gia Lai: Nhiều nhà tốc mái, 2 người tử vong do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

Mái nhà của ông Mai Văn Nghĩa bị tốc hoàn toàn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ hôm nay 7.11, toàn tỉnh có 2 người tử vong (ở P.An Nhơn) và 2 người bị thương; khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà tốc mái. Một tàu bị chìm, 3 điểm giao thông ở xã An Vinh bị sạt lở nặng.

Tại P.Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng gây ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển, độ sâu trung bình 10 - 40 cm, có nơi ngập đến 80 cm. Hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm chết. Hệ thống điện, cây xanh, pano, bảng hiệu bị gió quật ngã, hư hỏng nghiêm trọng.

Gia Lai: Nhiều nhà tốc mái, 2 người tử vong do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

Gia Lai có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà tốc mái

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các lực lượng chức năng, quân đội, công an và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả của bão số 13 Kalmaegi, dọn dẹp cây ngã đổ, gia cố nhà cửa, khôi phục điện và thông tin liên lạc. Chính quyền các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão.

