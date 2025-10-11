Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: UBND tỉnh chỉ đạo ‘nóng’

Hữu Tú
Hữu Tú
11/10/2025 09:41 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD-ĐT có văn bản tham mưu về việc chấn chỉnh chung ngành giáo dục sau khi xảy ra vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trong trường học.

Ngày 11.10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo Sở GD-ĐT về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh liên quan vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: UBND tỉnh chỉ đạo ‘nóng’- Ảnh 1.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh

ẢNH: T.X

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD-ĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh về nền nếp, quy tắc văn hóa ứng xử chuẩn mực của giáo viên, học sinh trong nhà trường nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường sư phạm, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk gửi văn bản tham mưu về UBND tỉnh trước ngày 18.10.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3.10, thầy N.T.S đã nhắc nhở thầy Đ.T, giáo viên môn toán, về việc đỗ xe máy sai vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì hợp tác, thầy T. đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi tác động vật lý lên người đồng nghiệp. Cụ thể, thầy T. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của thầy S. hai lần trước sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh.

Ngày 9.10, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk có báo cáo cụ thể về vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Tin liên quan

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Bắt nguồn từ chỗ đỗ xe?

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Bắt nguồn từ chỗ đỗ xe?

Nguyên nhân ban đầu vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong việc để xe trong khuôn viên trường.

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo đầy đủ

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Nhà trường đề nghị công an vào cuộc

Khám phá thêm chủ đề

thầy giáo hành hung Nhà trường học sinh Đắk Lắk bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận