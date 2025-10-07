Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Nhà trường đề nghị công an vào cuộc

Hữu Tú
Hữu Tú
07/10/2025 15:37 GMT+7

Nhà trường đề nghị Sở GD-ĐT và cơ quan công an vào cuộc, xử lý vụ một giáo viên bị đồng nghiệp tác động vật lý trước sự chứng kiến của nhiều học sinh tại một trường THPT ở Đắk Lắk.

Ngày 7.10, thông tin từ Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk; thuộc H.Ea Kar, Đắk Lắk cũ) cho biết, nhà trường đã gửi báo cáo đến Sở GD-ĐT và cơ quan công an xem xét, xử lý vụ việc gây rối trật tự và cố ý gây thương tích xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, sự việc xảy ra trong quá trình thầy N.T.S đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nền nếp học sinh và giám sát trật tự theo sự phân công của Ban giám hiệu vào ngày 3.10.

Khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3.10, thầy S. đã nhắc nhở thầy Đ.T, giáo viên môn toán, về việc đỗ xe máy sai vị trí quy định trong sân trường. Thay vì hợp tác, thầy T. đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi tác động vật lý lên người đồng nghiệp. Cụ thể, thầy T. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của thầy S. hai lần ngay trước sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh.

Nhà trường đề nghị xử lý vụ giáo viên tố đồng nghiệp tác động vật lý- Ảnh 1.

Giáo viên tố đồng nghiệp hành hung sau khi nhắc nhở đậu xe sai vị trí

ẢNH: T.X

Vụ việc xảy ra khiến thầy S. bị thương tích tại vùng cổ, ảnh hưởng đến tâm lý và công tác giảng dạy. Sự việc còn gây sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục an toàn; gây rối loạn trật tự trong khuôn viên trường học vào giờ làm việc.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD-ĐT xem xét, thụ lý vụ việc, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của thầy Đ.T.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học, hội họp, giáo viên Đ.T luôn có các hành vi, cử chỉ thái độ hung hãn, xem thường học sinh, xem thường người khác, tự ý bỏ cuộc họp giữa chừng mà không xin phép bất kỳ ai.

Ban giám hiệu nhà trường đề nghị cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường sư phạm.

Tin liên quan

Nhà trường báo công an vụ cháu bé nghi bị bạn tác động trên lớp

Nhà trường báo công an vụ cháu bé nghi bị bạn tác động trên lớp

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip một cháu bé được cho là bị bạn tác động trong lúc đang vui chơi tại lớp học ở Trường mẫu giáo Thắng Lợi (Đắk Lắk). Nhà trường đã báo công an để xác minh thông tin về vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà trường giáo viên học sinh tác động vật lý Đắk Lắk hành hung Bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận