Trường tiểu học bác tin suất ăn trưa 37.000 đồng nhưng khẩu phần quá ít

Ngày 29.9, một lãnh đạo Trường tiểu học Phan Chu Trinh (P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) cho biết đơn vị đã báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk về vụ việc liên quan suất ăn trưa của học sinh bán trú tại trường.

Ngày 16.9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh suất ăn trưa được cho là của học sinh Trường tiểu học Phan Chu Trinh với giá 37.000 đồng/suất. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều phụ huynh và dư luận bức xúc vì cho rằng khẩu phần quá ít so với mức tiền nộp.

Một số ý kiến còn nghi ngờ nhà trường có dấu hiệu "cắt xén" suất ăn trưa của học sinh.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Đắk Lắk) khẳng định thông tin suất ăn trưa 37.00 đồng của học sinh trên mạng xã hội là sai sự thật ẢNH: T.X

Lãnh đạo Trường tiểu học Phan Chu Trinh cho hay: "Hình ảnh được đăng tải đúng là bữa ăn của học sinh, nhưng đó là phần ăn đã ăn dở dang. Thông tin suất ăn trưa trị giá 37.000 đồng là sai sự thật. Thực tế, bữa ăn ngày 15.9 có giá trị hơn 22.000 đồng, không phải 37.000 đồng như trên mạng xã hội".

Nhà trường cũng khẳng định tất cả suất ăn trưa của học sinh đều đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh, được cân đối theo thỏa thuận đã thống nhất với phụ huynh.

Theo báo cáo, nhà trường và phụ huynh đã thống nhất mức thu bán trú là 820.000 đồng/học sinh/tháng. Trong đó, 570.000 đồng cho tiền ăn và 250.000 đồng cho tiền bảo mẫu phục vụ giờ ngủ nghỉ.

Với mức này, suất ăn trưa của học sinh dao động 15.000 - 31.000 đồng, tùy theo thực đơn từng ngày. Ngoài ra, học sinh còn có bữa xế với sữa hoặc thực phẩm khác, trị giá 5.000 - 9.500 đồng.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Chu Trinh khẳng định việc phát tán thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường và niềm tin của phụ huynh. Nhà trường sẽ có văn bản gửi cơ quan công an vào cuộc kiểm tra, làm rõ về các trích dẫn không đúng về suất ăn của trường trên mạng xã hội.

"Hiện nay trường chưa thu tiền bán trú mà đang tạm ứng toàn bộ, sau kỳ họp phụ huynh mới thực hiện thu. Toàn bộ chi phí đều có hóa đơn minh bạch và phụ huynh có thể trực tiếp giám sát các bữa ăn trưa của học sinh", lãnh đạo trường cho biết.