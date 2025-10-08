Ngày 8.10, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (P.Thành Nhất, Đắk Lắk) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ.

Theo quyết định, bà Huỳnh Thị Kim Huệ bị miễn nhiệm chức vụ do trước đó đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu bà Huệ bàn giao toàn bộ công việc quản lý cho phó hiệu trưởng phụ trách trường và được điều chuyển về làm giáo viên tại trường này.

Trước đó, bà Huệ từng giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An và bị Sở GD-ĐT Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào tháng 9.2025.

Miễn nhiệm chức vụ với hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học ẢNH: T.X

Cụ thể, bà Huỳnh Thị Kim Huệ với trách nhiệm là hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Vào tháng 5.2025, Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận định việc 16 học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát nghỉ học từ tháng 9.2024 đến tháng 4.2025 là sai quy định. Trong đó, có 5 học sinh xin được bảo lưu kết quả học tập, 1 học sinh đi học lại từ ngày 12.5 là em H.G.B.

Khi em H.G.B "tự nguyện" làm đơn bảo lưu kết quả xin đi học lại thì bị bà Huệ trả lời: "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi, sao mà đi học lại được".

Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh đi học lại và tất cả đều đậu tốt nghiệp THPT. Trong đó, em H.G.B đã trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.