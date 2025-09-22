Mở cửa cứu bạn thoát vụ ‘thảm sát 3 người’, học sinh lớp 5 nhận thư khen

Ngày 22.9, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết giám đốc sở này vừa gửi thư khen, tuyên dương tinh thần quả cảm của em Thạch Chí Khang (12 tuổi, học sinh lớp 5A3, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, P.Thành Nhất, Đắk Lắk) vì đã mở cửa cứu bạn trong vụ thảm sát gây rúng động dư luận.

Trong thư, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự xúc động và tự hào khi biết tin Khang không quản ngại nguy hiểm, nhanh trí mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu, đồng thời kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho em em Thạch Chí Khang, học sinh dũng cảm mở cửa cứu bạn thoát khỏi vụ thảm sát ẢNH: T.X

Theo bà Xuân, hành động của em Khang không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, cứu bạn giành lại sự sống mà còn là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái. Đây là những phẩm chất quý báu mà mỗi học sinh, sinh viên cần gìn giữ và phát huy, góp phần làm rạng ngời truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng tin tưởng rằng, tấm gương mở cửa cứu bạn của Khang sẽ lan tỏa mạnh mẽ, trở thành bài học quý giá để các học sinh noi theo.

Cùng với thư khen, Sở GD-ĐT đã quyết định trao giấy khen cho em Thạch Chí Khang vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột cũ) đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. Trong tình huống nguy cấp, em T.T.P may mắn thoát chết nhờ được hàng xóm là em Thạch Chí Khang nhanh trí mở cửa cứu giúp. Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.



