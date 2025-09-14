Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Biểu dương cháu bé mở cửa cứu bạn

Hữu Tú
Hữu Tú
14/09/2025 13:31 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đến nhà nạn nhân trong vụ 3 người bị sát hại, để thăm hỏi, động viên; đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của cháu bé mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

Ngày 14.9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà nạn nhân trong vụ 3 người bị sát hại ở P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời biểu dương cháu bé mở cửa cứu bạn.

- Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi thực hiện lễ viếng các nạn nhân, ông Văn đã trò chuyện, động viên gia đình vượt qua mất mát. Đồng thời, ông Văn biểu dương hành động dũng cảm của T.C.K (12 tuổi) đã dũng cảm mở cửa cứu bạn T.T.P (12 tuổi, thành viên gia đình nạn nhân) thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

"Trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, cháu vẫn mưu trí, gan dạ cứu bạn. Đây là tấm gương rất đáng khen, cần được biểu dương, lan tỏa tinh thần dũng cảm bảo vệ bản thân và bạn bè. Tôi sẽ đề xuất khen thưởng, chính quyền địa phương, trường học sẽ sớm trao học bổng cho em K.", ông Văn nói.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương hành động dũng cảm của cháu bé mở cửa cứu bạn

ẢNH: HỮU TÚ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, em K. có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Em K. cùng chị gái sống nương tựa vào bà nội từ nhỏ đến lớn. Cách đây không lâu, bà nội em K. không may bị tai biến, nằm liệt giường khiến hoàn cảnh trở nên khó khăn hơn.

Lời kể của cháu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

