Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi

Sáng 7.11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Gia Lai) của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi, sáng 7.11 ẢNH: Đ.H

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đêm 6.11, hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa to đến rất to trên địa bàn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hóc Nhạn (xã Phù Mỹ) 104,4 mm, hồ Hà Nhe (xã Vinh Quang) 120 mm, hồ Phú Hà (xã Phù Mỹ) 106 mm. Mực nước các hồ chứa phía đông hiện đạt 48 – 76% dung tích thiết kế; các công trình thủy điện vận hành an toàn.

Mưa bão Kalmaegi đã làm hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều gia súc bị cuốn trôi, ngập nước. Toàn tỉnh có 10 khu vực với 177 hộ dân tại 6 làng, buôn bị chia cắt, cô lập; 3 tuyến đường liên xã ở huyện Ia Le và 3 khu vực bị sạt lở đất. Mưa lớn cũng khiến tỉnh lộ 662 và đường Trường Sơn Đông bị ngập, chia cắt xã Ia Pa và P.Ayun Pa.

Bão Kalmaegi đã làm hơn 3.500 nhà dân ở Gia Lai bị sập, tốc mái

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay trong đêm 6.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai 2 kíp xe thiết giáp BTR-152 cùng 14 quân nhân di dời các hộ dân có nhà bị sập đến nơi an toàn; huy động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 76 hộ dân (484 người) tại nhiều địa phương. Lực lượng bộ đội, công an cũng đã kịp thời cứu giúp hơn 200 người dân trong vùng tâm bão đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Sóng biển lớn cuốn đất đá gây sập tường rào nhà dân ở làng chài Nhơn Lý, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương; đồng thời yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dưới đây là 1 số hình ảnh do bão Kalmaegi gây ra và công tác khắc phục:

Mái tôn từ các nhà dân tràn ngập trên đường, chắn lối đi lại ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Mái nhà của ông Mai Văn Nghĩa ở khu phố 13, P.Quy Nhơn Nam bị tốc hoàn toàn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Trụ điện ngã gãy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sóng lớn, gió to khiến căn nhà bị sập hoàn toàn ở làng chài Nhơn Lý, P.Quy Nhơn Đông ẢNH: CTV

Người dân dọn dẹp vật dụng còn lại sau bão ẢNH: CTV

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5 (thứ 3 từ phải qua) đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ẢNH: Đ.H

Ngay sau khi bão tan, bộ đội Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây đổ, khơi thông đường giao thông và giúp khôi phục sinh hoạt sau bão ẢNH: Đ.H