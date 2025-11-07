Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi

Đ.H
Đ.H
07/11/2025 11:14 GMT+7

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng tại các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, riêng tỉnh Gia Lai có hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái; hàng nghìn ha lúa, hoa màu ngập úng, nhiều khu vực bị chia cắt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Sáng 7.11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Gia Lai) của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi (bão số 13).

- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi, sáng 7.11

ẢNH: Đ.H

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đêm 6.11, hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa to đến rất to trên địa bàn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hóc Nhạn (xã Phù Mỹ) 104,4 mm, hồ Hà Nhe (xã Vinh Quang) 120 mm, hồ Phú Hà (xã Phù Mỹ) 106 mm. Mực nước các hồ chứa phía đông hiện đạt 48 – 76% dung tích thiết kế; các công trình thủy điện vận hành an toàn.

Mưa bão Kalmaegi đã làm hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều gia súc bị cuốn trôi, ngập nước. Toàn tỉnh có 10 khu vực với 177 hộ dân tại 6 làng, buôn bị chia cắt, cô lập; 3 tuyến đường liên xã ở huyện Ia Le và 3 khu vực bị sạt lở đất. Mưa lớn cũng khiến tỉnh lộ 662 và đường Trường Sơn Đông bị ngập, chia cắt xã Ia Pa và P.Ayun Pa.

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Bão Kalmaegi đã làm hơn 3.500 nhà dân ở Gia Lai bị sập, tốc mái

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay trong đêm 6.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai 2 kíp xe thiết giáp BTR-152 cùng 14 quân nhân di dời các hộ dân có nhà bị sập đến nơi an toàn; huy động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 76 hộ dân (484 người) tại nhiều địa phương. Lực lượng bộ đội, công an cũng đã kịp thời cứu giúp hơn 200 người dân trong vùng tâm bão đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Sóng biển lớn cuốn đất đá gây sập tường rào nhà dân ở làng chài Nhơn Lý, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai

ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương; đồng thời yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dưới đây là 1 số hình ảnh do bão Kalmaegi gây ra và công tác khắc phục:

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Mái tôn từ các nhà dân tràn ngập trên đường, chắn lối đi lại

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Mái nhà của ông Mai Văn Nghĩa ở khu phố 13, P.Quy Nhơn Nam bị tốc hoàn toàn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

- Ảnh 3.

Trụ điện ngã gãy

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Sóng lớn, gió to khiến căn nhà bị sập hoàn toàn ở làng chài Nhơn Lý, P.Quy Nhơn Đông

ẢNH: CTV

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 6.

Người dân dọn dẹp vật dụng còn lại sau bão

ẢNH: CTV

Gia Lai: Hơn 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái do bão Kalmaegi - Ảnh 7.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5 (thứ 3 từ phải qua) đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả

ẢNH: Đ.H

- Ảnh 5.

Ngay sau khi bão tan, bộ đội Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây đổ, khơi thông đường giao thông và giúp khôi phục sinh hoạt sau bão

ẢNH: Đ.H

- Ảnh 6.

Bộ đội Sư đoàn 2 cưa cây ngã đổ sau cơn bão

ẢNH: Đ.H

Tin liên quan

Gia Lai: Hàng trăm mái nhà bị 'vò' nát, mất điện, mất sóng sau bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai: Hàng trăm mái nhà bị 'vò' nát, mất điện, mất sóng sau bão số 13 Kalmaegi

Bão số 13 Kalmaegi gây mất điện, mất sóng trên diện rộng ở Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ), hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều tàu cá bị sóng cuốn trôi trong đêm.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi UBND Tỉnh Gia Lai tốc mái do bão Trần Hồng Hà bão số 13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận