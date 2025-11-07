Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi, rạng sáng 7.11, cầu Đăk Pờ Tó tại Km 378+100 thuộc thôn 4, xã Pờ Tó, Gia Lai (H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai cũ) bị sập 1 dầm cầu do mưa lũ lớn.
Cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã giăng dây, cấm đường không để người dân đến khu vực nguy hiểm. Sự cố sập cầu khiến việc lưu thông trên đường Trường Sơn Đông qua đoạn này bị tê liệt.
Ngoài ra, quốc lộ 25 cũng bị chia cắt do nước lũ gây ngập cầu cây Sung đoạn qua địa phận xã Ia Sao. Tại một số điểm khác, nước lũ cũng tràn qua đường khiến giao thông ngưng trệ. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người, phương tiện giao thông qua lại tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản.
Bão Kalmaegi cũng gây mưa lớn khiến đèo Tô Na, quốc lộ 25 nối thị xã Ayun Pa và H.Krông Pa cũ bị sạt lở. Nhiều địa phương phía tây Gia Lai bị ảnh hưởng do gió to. Tại phường An Khê và vùng lân cận, gió to khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Nhiều cột điện bị ngã, gãy đổ, cây cối bật gốc.
Hiện nhiều địa phương ở tây Gia Lai đang đối mặt với lũ dữ từ thượng nguồn đổ về. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nước lũ ở vùng hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 7.11, tại phường Ayun Pa là 157,28 m, cao hơn mức báo động 3 là 1,28 m; lúc 5 giờ là 158,22 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,22 m.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp thuộc các xã, phường như: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do lũ là cấp 2.
Hiện ở các địa phương này, lực lượng chức năng đã có sự chủ động, di dời dân đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, nhiều nhà dân và hoa màu đã bị ngập gây thiệt hại không nhỏ về tài sản.
