Thời sự

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi

Trần Hiếu
Trần Hiếu
07/11/2025 10:41 GMT+7

Cầu bị sập và lũ từ sông Ba, sông Ayun cùng hệ thống suối nhỏ đổ về khiến đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 25 đang bị chia cắt, tê liệt do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi, rạng sáng 7.11, cầu Đăk Pờ Tó tại Km 378+100 thuộc thôn 4, xã Pờ Tó, Gia Lai (H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai cũ) bị sập 1 dầm cầu do mưa lũ lớn. 

Cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã giăng dây, cấm đường không để người dân đến khu vực nguy hiểm. Sự cố sập cầu khiến việc lưu thông trên đường Trường Sơn Đông qua đoạn này bị tê liệt.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Cầu Đăk Pờ Tó bị sập một phần dầm cầu gây ách tắc giao thông trên đường Trường Sơn Đông

ẢNH: CSGT GIA LAI CUNG CẤP

Ngoài ra, quốc lộ 25 cũng bị chia cắt do nước lũ gây ngập cầu cây Sung đoạn qua địa phận xã Ia Sao. Tại một số điểm khác, nước lũ cũng tràn qua đường khiến giao thông ngưng trệ. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người, phương tiện giao thông qua lại tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT chốt chặn ở cầu Đăk Pờ Tó để đảm bảo an toàn giao thông

ẢNH: CTV

Bão Kalmaegi cũng gây mưa lớn khiến đèo Tô Na, quốc lộ 25 nối thị xã Ayun Pa và H.Krông Pa cũ bị sạt lở. Nhiều địa phương phía tây Gia Lai bị ảnh hưởng do gió to. Tại phường An Khê và vùng lân cận, gió to khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Nhiều cột điện bị ngã, gãy đổ, cây cối bật gốc.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Nhiều vùng dân cư ở phía tây Gia Lai bị ngập

ẢNH: CTV

Hiện nhiều địa phương ở tây Gia Lai đang đối mặt với lũ dữ từ thượng nguồn đổ về. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nước lũ ở vùng hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 7.11, tại phường Ayun Pa là 157,28 m, cao hơn mức báo động 3 là 1,28 m; lúc 5 giờ là 158,22 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,22 m.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Cầu cây Sung thuộc địa phận xã Ia Sao bị ngập khiến quốc lộ 25 bị chia cắt, tê liệt

ẢNH: CTV

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp thuộc các xã, phường như: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do lũ là cấp 2.

Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Trụ sở UBND xã Ia Sao ngập sâu trong lũ

ẢNH: CTV

Hiện ở các địa phương này, lực lượng chức năng đã có sự chủ động, di dời dân đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, nhiều nhà dân và hoa màu đã bị ngập gây thiệt hại không nhỏ về tài sản.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
