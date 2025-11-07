Gia Lai: Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt do bão Kalmaegi

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi, rạng sáng 7.11, cầu Đăk Pờ Tó tại Km 378+100 thuộc thôn 4, xã Pờ Tó, Gia Lai (H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai cũ) bị sập 1 dầm cầu do mưa lũ lớn.

Cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã giăng dây, cấm đường không để người dân đến khu vực nguy hiểm. Sự cố sập cầu khiến việc lưu thông trên đường Trường Sơn Đông qua đoạn này bị tê liệt.

Cầu Đăk Pờ Tó bị sập một phần dầm cầu gây ách tắc giao thông trên đường Trường Sơn Đông ẢNH: CSGT GIA LAI CUNG CẤP

Ngoài ra, quốc lộ 25 cũng bị chia cắt do nước lũ gây ngập cầu cây Sung đoạn qua địa phận xã Ia Sao. Tại một số điểm khác, nước lũ cũng tràn qua đường khiến giao thông ngưng trệ. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người, phương tiện giao thông qua lại tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Lực lượng CSGT chốt chặn ở cầu Đăk Pờ Tó để đảm bảo an toàn giao thông ẢNH: CTV

Bão Kalmaegi cũng gây mưa lớn khiến đèo Tô Na, quốc lộ 25 nối thị xã Ayun Pa và H.Krông Pa cũ bị sạt lở. Nhiều địa phương phía tây Gia Lai bị ảnh hưởng do gió to. Tại phường An Khê và vùng lân cận, gió to khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Nhiều cột điện bị ngã, gãy đổ, cây cối bật gốc.

Nhiều vùng dân cư ở phía tây Gia Lai bị ngập ẢNH: CTV

Hiện nhiều địa phương ở tây Gia Lai đang đối mặt với lũ dữ từ thượng nguồn đổ về. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nước lũ ở vùng hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 7.11, tại phường Ayun Pa là 157,28 m, cao hơn mức báo động 3 là 1,28 m; lúc 5 giờ là 158,22 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,22 m.

Cầu cây Sung thuộc địa phận xã Ia Sao bị ngập khiến quốc lộ 25 bị chia cắt, tê liệt ẢNH: CTV

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp thuộc các xã, phường như: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do lũ là cấp 2.

Trụ sở UBND xã Ia Sao ngập sâu trong lũ ẢNH: CTV

Hiện ở các địa phương này, lực lượng chức năng đã có sự chủ động, di dời dân đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, nhiều nhà dân và hoa màu đã bị ngập gây thiệt hại không nhỏ về tài sản.