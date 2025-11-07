Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Bão Kalmaegi đi qua, siêu bão Fung wong vào Biển Đông đầu tuần tới

Chí Nhân
Chí Nhân
07/11/2025 09:58 GMT+7

Bão Fung wong ở phía đông Philippines nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão và vào khu vực đông bắc Biển Đông vào đầu tuần tới thành bão số 14.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Fung wong đang mạnh cấp 11 giật cấp 14, có thể tiếp tục mạnh thêm và có thể đạt cấp siêu bão trong hôm nay 7.11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi đi qua, siêu bão Fung wong vào Biển Đông đầu tuần tới- Ảnh 1.

Fung wong đang mạnh lên thành siêu bão, vào khu vực đông bắc Biển Đông đầu tuần sau

NGUỒN: JMA

Bão Fung wong sẽ quét qua phía bắc đảo Luzon (Philippines) trong khoảng ngày 10.11, sau đó vào khu vực phía đông bắc Biển Đông vào ngày 11.11.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, sau khi vào Biển Đông, bão Fung wong (bão số 14) gặp không khí lạnh phía bắc tràn về khiến bão chuyển hướng về phía đảo Đài Loan. Do đây là cơn bão rất mạnh nhưng ở xa nên chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 (Kalmaegi), ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10; trạm Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 7.

Trong 24 giờ tới, khu vực nam vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai có gió đông nam đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Trên đất liền, từ sáng nay đến hết ngày 8.11, khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7.11, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

Hôm nay, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Hôm nay, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Chiều tối nay 6.11, báo số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung với cường độ rất mạnh. Trong khi đó, phía đông Philippines một áp thấp nhiệt đới mới mạnh lên thành bão và có khả năng tiếp tục vào Biển Đông trong tuần tới.

Bão Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 190 km, giật trên cấp 17

Khám phá thêm chủ đề

bão Fung Wong Bão số 14 Bão vào Biển Đông siêu bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận